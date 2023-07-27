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Реновация Норильска: Мишустин одобрил реализацию серного проекта «Норникеля»

27 июля 2023, 17:06
Фото: government_rus
27 июля глава кабмина Михаил Мишустин находился в Норильске, где знакомился с ходом реализации «Серной программы» — экологической инициативы «Норникеля» в регионе.

Премьер признался, что город удивил его «в самом хорошем смысле слова».

Как отмечается, экологической проект «Норникеля» направлен на всестороннюю модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. На первом этапе необходимо снизить уровень выбросов диоксида серы почти вдвое (на 45%), а после реализации второго этапа — в десять раз. Стоимость программы оценивается в 300 млрд рублей.

Первый этап программы должен завершиться нынешней осенью. К этому времени на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) планируется провести пусконаладку и все испытания. В конце года начнется опытно-промышленная эксплуатацию нового химического комплекса. Процесс утилизации диоксида серы будет происходить с получением серной кислоты и ее дальнейшей нейтрализацией известняком с производством гипса.

Оценивая значимость проекта, Михаил Мишустин подчеркнул, что желание компании системно заниматься экологией очень важно, поскольку этот вопрос очень беспокоил жителей региона.

«Что касается федерального проекта „Чистый воздух“ — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам — по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, — снимет отсюда загрязнение», — отметил глава кабмина, посещая цеха Надеждинского металлургического завода, построенные по «Серной программе» .

Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин сообщил Мишустину, что реализация «Серной программы» идет четко по плану.

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы. И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе», — отметил Потанин.

По его словам, решения эти непростые и потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и модернизации самого завода.

Вторая программа, выполнение которой оценил Мишустин, тесно связана с реновацией Норильска. Обязательства по комплексному развитию города взял на себя «Норникель». Из восемнадцати пунктов программы шестнадцать намерен профинансировать промышленный гигант.

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