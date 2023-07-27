Реновация Норильска: Мишустин одобрил реализацию серного проекта «Норникеля»

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы. И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе», — отметил Потанин.