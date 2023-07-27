РЖД запускает пилотный проект с биометрической посадкой пассажиров в поезда

Согласно информации из газеты «Коммерсантъ», биометрическая система позволит пассажирам проходить посадку без необходимости предъявления документов, таких как паспорт. Это также значительно ускорит процесс посадки на поезда. Тем не менее, для тех, кто предпочитает традиционные методы верификации личности, будут сохранены старые способы посадки.