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РЖД запускает пилотный проект с биометрической посадкой пассажиров в поезда

27 июля 2023, 05:20
Российские железные дороги (РЖД) планируют внедрить систему биометрической аутентификации для посадки пассажиров в свои поезда.

Пилотный проект запустят в первом квартале следующего года, совместно с министерством транспорта РФ и Центром биометрических технологий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно информации из газеты «Коммерсантъ», биометрическая система позволит пассажирам проходить посадку без необходимости предъявления документов, таких как паспорт. Это также значительно ускорит процесс посадки на поезда. Тем не менее, для тех, кто предпочитает традиционные методы верификации личности, будут сохранены старые способы посадки.

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