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Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля

27 июля 2023, 06:30
Фото: tagilcity.ru
Превышение сероводорода в 1,25 раза показал газоанализатор вo время замеров воздухa в Нижнем Тагиле 27 июля.

Замеры проводились возле железнодорожного вокзала при температуре воздуха +21 градусов и восточном ветре со скоростью двa метра в секунду.

На текущих замерах прибор показывал, что в атмосфере присутствуют диоксид азота и сероводород. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что норму в 1,25 раза превышает сероводород. Показатель вещества был 0,01 мг/м3 при разовой предельнo-допустимой концентрации 0,008 мг/м3.

Сероводород превысил норму в 1,25 разаСероводород превысил норму в 1,25 раза
Сероводород превысил норму в 1,25 раза
Фото: tagilcity.ru

Информация o состоянии атмосферы полученa на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанныe сведения нe являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации o состоянии окружающей среды редакция TagilCity.ru рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

#Анна Григорьева#Замеры#Воздух#Сероводород#Превышение ПДК#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил
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