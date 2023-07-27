Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля

На текущих замерах прибор показывал, что в атмосфере присутствуют диоксид азота и сероводород. После 20-минутного забора воздуха оказалось, что норму в 1,25 раза превышает сероводород. Показатель вещества был 0,01 мг/м3 при разовой предельнo-допустимой концентрации 0,008 мг/м3.