СК возбудил уголовное дело по пропаже 8-летней девочки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Сотрудники Следкома сейчас ведут опрос родных и знакомых Киры, собирают сведения о ней и ее семье, а также осматривается место, где девочка находилась в последний раз перед своей пропажей, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, восьмилетняя Кира ушла из дома и исчезла в утреннее время 26 июля 2023 года. В ее поисках участвуют сотрудники полиции, а также отряд «Лиза Алерт».
Рост девочки — 110 сантиметров, волосы русого цвета, глаза карие. Одета она была в голубые джинсы, розовый джемпер и в кроссовки темного цвета.