СК возбудил уголовное дело по пропаже 8-летней девочки в Екатеринбурге

Сотрудники Следкома сейчас ведут опрос родных и знакомых Киры, собирают сведения о ней и ее семье, а также осматривается место, где девочка находилась в последний раз перед своей пропажей, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.