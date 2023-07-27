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СК возбудил уголовное дело по пропаже 8-летней девочки в Екатеринбурге

27 июля 2023, 16:10
Фото: 1MI
Работники СК возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 8-летней Киры Бензик в Екатеринбурге.

Сотрудники Следкома сейчас ведут опрос родных и знакомых Киры, собирают сведения о ней и ее семье, а также осматривается место, где девочка находилась в последний раз перед своей пропажей, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, восьмилетняя Кира ушла из дома и исчезла в утреннее время 26 июля 2023 года. В ее поисках участвуют сотрудники полиции, а также отряд «Лиза Алерт».

Рост девочки — 110 сантиметров, волосы русого цвета, глаза карие. Одета она была в голубые джинсы, розовый джемпер и в кроссовки темного цвета.

Восьмилетняя девочка из Екатеринбурга бесследно исчезла
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