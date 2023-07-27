Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В России его считают предателем, а на Украине — приспособленцем. Мало кто знает, но Невзоров активно снимает репортажи и пишет посты о российской армии и жизни в стране, хотя его критика достигает крайних мер, пишет ИА RuNews24.ru
В одной из последних трансляций он заявил, что «России необходимы гробы-беспилотники», которые вернут бойцов с фронта назад. Сегодня бывший депутат Госдумы живет за границей, и его высказывания стремятся оклеветать Родину, отдаляясь от нее. История России для него — «сплошная Буча», Федор Достоевский — «идеолог фашизма», а каждый военнослужащий РФ — «путинский орк». Тем не менее, он не стесняется выпросить у Владимира Зеленского паспорт гражданина Украины, назвав ее «страной-спасителем».