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Updated Сегодня, 08:48

СМИ об иноагенте Александре Невзорова: на перекрестке мнений

27 июля 2023, 08:46
Когда-то популярный журналист, Александр Невзоров, сегодня находится в тени, обвиненный в статусе иностранного агента, однако не перестает бороться за свое право выражать непопулярные взгляды.

В России его считают предателем, а на Украине — приспособленцем. Мало кто знает, но Невзоров активно снимает репортажи и пишет посты о российской армии и жизни в стране, хотя его критика достигает крайних мер, пишет ИА RuNews24.ru

В одной из последних трансляций он заявил, что «России необходимы гробы-беспилотники», которые вернут бойцов с фронта назад. Сегодня бывший депутат Госдумы живет за границей, и его высказывания стремятся оклеветать Родину, отдаляясь от нее. История России для него — «сплошная Буча», Федор Достоевский — «идеолог фашизма», а каждый военнослужащий РФ — «путинский орк». Тем не менее, он не стесняется выпросить у Владимира Зеленского паспорт гражданина Украины, назвав ее «страной-спасителем».

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