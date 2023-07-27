СМИ об иноагенте Александре Невзорова: на перекрестке мнений

В одной из последних трансляций он заявил, что «России необходимы гробы-беспилотники», которые вернут бойцов с фронта назад. Сегодня бывший депутат Госдумы живет за границей, и его высказывания стремятся оклеветать Родину, отдаляясь от нее. История России для него — «сплошная Буча», Федор Достоевский — «идеолог фашизма», а каждый военнослужащий РФ — «путинский орк». Тем не менее, он не стесняется выпросить у Владимира Зеленского паспорт гражданина Украины, назвав ее «страной-спасителем».