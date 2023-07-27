Участок на улице Тагилстроевская в Нижнем Тагиле сдан в эксплуатацию

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Ремонтные работы были начаты в апреле 2023 года. За это время рабочие установили бортовый камень, металлические ограждения, уложили тактильную плитку, благоустроили газоны, а также сделали разметку на дорогах.
По словам главного инженера «УБТ-Сервиса» Егора Исакова, отремонтированная автодорога составила 1600 метров, а площадь проезжей части — 11 тысяч «квадратов», рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Также Исаков отметил, что в 2024 году после замены устаревших теплосетей будет проведен ремонт участка автомобильной дороги, чья протяженность составляет 900 метров.
Напомним, 27 июля 2023 года состоялось открытие старейшего участка Екатеринбургской кольцевой дороги после проведения реконструкции.