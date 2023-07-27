УВЗ в Нижнем Тагиле судится с магазином из-за детского танка

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Дело в том, что в магазине продавали детский конструктор в обход авторских прав, принадлежащих предприятию. Об этом сообщает «Uralmash».
Известно, что сотрудники завода сами обнаружили нарушение авторских прав. Изучив сайт магазина, они узнали конструкции танков Т-70, Т-90, БМПТ-72. В магазине они продавались с указанием китайского бренда MENG.
Владелец авторских прав отправил магазин претензию, и тогда танки исчезли с сайта. После юристы предприятия подали иск в суд, который удовлетворил их требования полностью.