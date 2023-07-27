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УВЗ в Нижнем Тагиле судится с магазином из-за детского танка

27 июля 2023, 10:24
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле УВЗ судится из-за детского конструктора. Предприятию уже удалось отсудить у магазинов «Леонардо» порядка 450 тысяч рублей.

Дело в том, что в магазине продавали детский конструктор в обход авторских прав, принадлежащих предприятию. Об этом сообщает «Uralmash».

Известно, что сотрудники завода сами обнаружили нарушение авторских прав. Изучив сайт магазина, они узнали конструкции танков Т-70, Т-90, БМПТ-72. В магазине они продавались с указанием китайского бренда MENG.

Владелец авторских прав отправил магазин претензию, и тогда танки исчезли с сайта. После юристы предприятия подали иск в суд, который удовлетворил их требования полностью.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#УВЗ#Конструктор#Суды#Деньги#Компенсация#Авторские права#Происшествия
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