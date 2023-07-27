В Греции состоялся митинг с призывами восстановить отношения с РФ

Активисты также отмечали, что лесные пожары, охватившие их страну, требуют срочных мер, и российские самолеты могли бы оказать значительную помощь в борьбе с ними. Однако они выразили недовольство тем, что правительство Греции предпочитает искать помощь в других местах, не обращаясь к РФ.