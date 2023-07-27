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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:27

В Греции состоялся митинг с призывами восстановить отношения с РФ

27 июля 2023, 05:26
В столице Греции, Афинах, прошла акция протеста, на которой участники выступали с требованием восстановить дружественные связи между Грецией и Российской Федерацией, а также прекратить поддержку Украины.

Как сообщает агентство РИА Новости, около пятидесяти протестующих собрались с плакатами, выражающими свое несогласие с политикой противостояния.

Плакаты президента Украины Зеленского изображали в негативном свете, обвиняя его во взлете диктатуры и краже денег из европейских стран. В то же время, другие плакаты призывали к налаживанию дружественных отношений с Россией и возобновлению туристических связей между двумя странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Активисты также отмечали, что лесные пожары, охватившие их страну, требуют срочных мер, и российские самолеты могли бы оказать значительную помощь в борьбе с ними. Однако они выразили недовольство тем, что правительство Греции предпочитает искать помощь в других местах, не обращаясь к РФ.

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