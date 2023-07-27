Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Как сообщает агентство РИА Новости, около пятидесяти протестующих собрались с плакатами, выражающими свое несогласие с политикой противостояния.
Плакаты президента Украины Зеленского изображали в негативном свете, обвиняя его во взлете диктатуры и краже денег из европейских стран. В то же время, другие плакаты призывали к налаживанию дружественных отношений с Россией и возобновлению туристических связей между двумя странами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Активисты также отмечали, что лесные пожары, охватившие их страну, требуют срочных мер, и российские самолеты могли бы оказать значительную помощь в борьбе с ними. Однако они выразили недовольство тем, что правительство Греции предпочитает искать помощь в других местах, не обращаясь к РФ.