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В отпуск со СВО не пускают жителя Тагила, а пассажиры могут оценить работу транспорта

27 июля 2023, 14:35
Фото: Midjourney
В отпуск со СВО не пускают жителя Нижнего Тагила, а пассажиры могут оценить работу транспорта. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 27 июля.

Отпуска для сына из зоны СВО не может добиться жительница Нижнего Тагила. В военном ведомстве ей отвечают, что бойцов на время отдыха пока некем заменить. Мужчина подписал контракт 11 месяцев назад, с тех пор он не был в отпуске, хотя отпустить его обещали с 1 мая.

Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО
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В июле жители поселка Первомайский в Горноуральском округе рассказали, что в местной больнице подрядчик перестал делать ремонт и уехал. После запроса TagilCity.ru в региональный Минздрав строительство возобновилось.

Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»
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Качество работы общественного транспорта могут оценить жители Нижнего Тагила в рамках исследования Общественной палаты РФ. Высказать свое мнение можно до 31 июля. В исследовании поучаствуют все желающие россияне.

Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
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Юрфирма «Новая линия» забрала свой иск против тагильчанина из Ленинского районного суда, где рассматривали дело после аварии. Представитель виновника ДТП рассказал, что судья назначала независимую судебную экспертизу по оценке последствий аварии. Суды проходят из-за царапины на бампере, а судебный эксперт оценил сумму ущерба в 11 тысяч рублей.

«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
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Активисты из поселка Уралец попросили думу Нижнего Тагила согласовать время и место проведения собрания по вопросам обсуждения проекта «Парк Уральский» по благоустройству территории. Под письмом подписалось 10 человек.

#Елена Озерова#Отпуск#СВО#Военный#Работа транспорта#Опрос#Общественный транспорт#Больница#Иск#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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Некем заменить. Жительница Нижнего Тагила не может добиться отпуска для сына со СВО
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