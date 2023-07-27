Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
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Updated Сегодня, 14:44
Отпуска для сына из зоны СВО не может добиться жительница Нижнего Тагила. В военном ведомстве ей отвечают, что бойцов на время отдыха пока некем заменить. Мужчина подписал контракт 11 месяцев назад, с тех пор он не был в отпуске, хотя отпустить его обещали с 1 мая.
В июле жители поселка Первомайский в Горноуральском округе рассказали, что в местной больнице подрядчик перестал делать ремонт и уехал. После запроса TagilCity.ru в региональный Минздрав строительство возобновилось.
Качество работы общественного транспорта могут оценить жители Нижнего Тагила в рамках исследования Общественной палаты РФ. Высказать свое мнение можно до 31 июля. В исследовании поучаствуют все желающие россияне.
Юрфирма «Новая линия» забрала свой иск против тагильчанина из Ленинского районного суда, где рассматривали дело после аварии. Представитель виновника ДТП рассказал, что судья назначала независимую судебную экспертизу по оценке последствий аварии. Суды проходят из-за царапины на бампере, а судебный эксперт оценил сумму ущерба в 11 тысяч рублей.
Активисты из поселка Уралец попросили думу Нижнего Тагила согласовать время и место проведения собрания по вопросам обсуждения проекта «Парк Уральский» по благоустройству территории. Под письмом подписалось 10 человек.