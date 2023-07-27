Отпуска для сына из зоны СВО не может добиться жительница Нижнего Тагила. В военном ведомстве ей отвечают, что бойцов на время отдыха пока некем заменить. Мужчина подписал контракт 11 месяцев назад, с тех пор он не был в отпуске, хотя отпустить его обещали с 1 мая.