В России разработан микробеспилотник для ударов по противнику в укрытиях

«Вектор Х-120» способен летать до 6 минут на расстояние до 2 километров с максимальной скоростью 50 км/ч. При этом стоимость такого микробеспилотника оценивается в около 80 тысяч рублей. Этот маленький, но мощный дрон представляет собой эффективное решение для технического преимущества в боевых ситуациях на поле боя.