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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:23

В России разработан микробеспилотник для ударов по противнику в укрытиях

27 июля 2023, 05:22
Российские специалисты из опытно-конструкторского бюро беспилотного авиастроения представили инновационное устройство — микробеспилотник «Вектор Х-120», который обладает весом всего 38 грамм.

Этот небольшой дрон предназначен для нанесения ударов по солдатам противника и работы в условиях укрытий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Беспилотник оснащен способностью стрелять патронами калибра 5,45×39 мм, при этом боеприпасы, которые он переносит, весят всего 10,2 грамма. Такие характеристики делают его идеальным вариантом для поражения целей в труднодоступных местах, куда другие средства не могут достичь.

«Вектор Х-120» способен летать до 6 минут на расстояние до 2 километров с максимальной скоростью 50 км/ч. При этом стоимость такого микробеспилотника оценивается в около 80 тысяч рублей. Этот маленький, но мощный дрон представляет собой эффективное решение для технического преимущества в боевых ситуациях на поле боя.

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