В Сатке подросток надышался освежителем воздуха и умер

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Увлекся сниффингом ребенок еще зимой. Тогда розные обратили внимание, что он украл дезодорант, пишет «Ural Mash».
Далее мама ребенка прочитала в интернете, что подобными средствами некоторые подростки пользуются не по назначению -дышат ими и нюхают. Мать поговорила с сыном, и он сказал, что больше так не сделает.
В тоже время он часто просил покурить у сверстников. А, поехав в лагерь, в первый же день он взял из туалета освежитель воздуха и стал им дышать. После этого он умер, как сказали врачи, от отека легких.