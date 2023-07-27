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В Сатке подросток надышался освежителем воздуха и умер

27 июля 2023, 09:54
Фото: 1MI
11-летний мальчик из Сатки надышался освежителем воздуха и скончался от отека легких.

Увлекся сниффингом ребенок еще зимой. Тогда розные обратили внимание, что он украл дезодорант, пишет «Ural Mash».

Далее мама ребенка прочитала в интернете, что подобными средствами некоторые подростки пользуются не по назначению -дышат ими и нюхают. Мать поговорила с сыном, и он сказал, что больше так не сделает.

В тоже время он часто просил покурить у сверстников. А, поехав в лагерь, в первый же день он взял из туалета освежитель воздуха и стал им дышать. После этого он умер, как сказали врачи, от отека легких.

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#Елена Озерова#Освежитель воздуха#Подросток#Отек легких#Происшествия#Свердловская область
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