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В Свердловскую область вновь придут грозы

27 июля 2023, 05:21
Фото: Midjourney
В южной части Свердловской области ожидаются грозы ночью 28 июля 2023 года.

Ночью будет максимальное поступление воздушной массы на юг, а из западной части области будет движение фронта, который ограничит теплый сектор циклона. Из-за этого ожидаются грозы, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

27 июля 2023 года в Свердловской области дневная температура достигнет +23… +28 градусов. В Екатеринбурге ожидается +26… +28 градусов. При этом в городе значительных осадков не прогнозируется.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные температура воздуха днем может подняться до +30 градусов. Также 29 июля 2023 года ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Грозы#Прогноз погоды#Лето#Температура воздуха#Осадки#Синоптик#Природа
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