Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ночью будет максимальное поступление воздушной массы на юг, а из западной части области будет движение фронта, который ограничит теплый сектор циклона. Из-за этого ожидаются грозы, рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
27 июля 2023 года в Свердловской области дневная температура достигнет +23… +28 градусов. В Екатеринбурге ожидается +26… +28 градусов. При этом в городе значительных осадков не прогнозируется.
Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные температура воздуха днем может подняться до +30 градусов. Также 29 июля 2023 года ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду.