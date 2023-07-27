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Водитель грузовика погиб в ДТП с «КАМАЗом» на Серовском тракте

27 июля 2023, 03:33
Фото: ГИБДД по Свердловской области
35-летний водитель грузовика «Чайка» устроил ДТП с «КАМАЗом» и погиб. Происшествие случилось на Серовском тракте вечером 26 июля 2023 года.

Водитель «Чайки», не соблюдая необходимую дистанцию до ехавшего впереди «КАМАЗа», в какой-то момент столкнулся с грузовиком, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

От полученных травм мужчина, сидевший за рулем «Чайки», скончался на месте происшествия. Был ли он в момент ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — стает известно по результатам проведенной экспертизы.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель «КАМАЗа» проживает в Югорске. В день аварии он ехал из Кушвы в Серов. Как показали результаты освидетельствования, которое провели сотрудники ДПС, во время столкновения он был трезв.

В полиции начали проверку по факту дорожного происшествия. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Напомним, 24 июля 2023 года на дороге Екатеринбург — Тюмень произошла авария, в которой скончался водитель иномарки, наехавший на стоящий грузовик.

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