Водитель заплатит сбитому под Нижним Тагилом мальчику почти миллион

ЧП произошло 9 апреля на улице Мира в селе Бродовою После произошедшего у ребенка диагностировали открытый прелом левой ноги, повреждение селезенки и другие травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.



В результате в суде в пользу пострадавшего ребенка была взыскана компенсация морального вреда в сумме 900 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу, его исполнение находится на контроле у органов прокуратуры.