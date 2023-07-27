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Водитель заплатит сбитому под Нижним Тагилом мальчику почти миллион

27 июля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Прокуратура взыскала с мужчины, который сбил ребенка на велосипеде, моральную компенсацию в размере 900 тысяч рублей в пользу семьи пострадавшего.

ЧП произошло 9 апреля на улице Мира в селе Бродовою После произошедшего у ребенка диагностировали открытый прелом левой ноги, повреждение селезенки и другие травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В результате в суде в пользу пострадавшего ребенка была взыскана компенсация морального вреда в сумме 900 тысяч рублей. Решение пока не вступило в силу, его исполнение находится на контроле у органов прокуратуры.

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#Елена Озерова#Дети#Велосипед#Нижний Тагил#Ребенок#ДТП#Компенсация#Происшествия
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