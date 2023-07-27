Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru он отметил, что наблюдается эскалация конфликта, так как Киев получает все более смертоносное и дальнобойное вооружение. В частности, уже решено передать ВСУ самолеты F-16, которые могут нести ядерное оружие типа B61.
Это вызывает опасения, так как может быть следующим шагом передача тактического ядерного оружия. Специалист отмечает, что в будущем возможны поставки противотанковых вертолетов «Apache». Он также упоминает возможность направления польско-литовского контингента на Западную Украину и расчленения Украины странами НАТО.