tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Военный историк Кнутов объяснил опасность передачи на Украину самолетов F-16

27 июля 2023, 11:47
Юрий Кнутов, военный историк и директор музея войск ПВО, поделился своим мнением о поставках оружия на Украину со стороны НАТО.

В эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru он отметил, что наблюдается эскалация конфликта, так как Киев получает все более смертоносное и дальнобойное вооружение. В частности, уже решено передать ВСУ самолеты F-16, которые могут нести ядерное оружие типа B61.

Это вызывает опасения, так как может быть следующим шагом передача тактического ядерного оружия. Специалист отмечает, что в будущем возможны поставки противотанковых вертолетов «Apache». Он также упоминает возможность направления польско-литовского контингента на Западную Украину и расчленения Украины странами НАТО.

Подпишитесь
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:21
УВЗ в Нижнем Тагиле судится с магазином из-за детского танка
Сегодня, 10:24
На четверть снижена цена на ремонт Исинского тракта в Горноуральском ГО
Вчера, 10:53
Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»
Сегодня, 09:07
В Свердловскую область вновь придут грозы
Сегодня, 05:21
Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 27 июля
Сегодня, 06:30