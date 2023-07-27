Военный историк Кнутов объяснил опасность передачи на Украину самолетов F-16

В эксклюзивном интервью для ИА RuNews24.ru он отметил, что наблюдается эскалация конфликта, так как Киев получает все более смертоносное и дальнобойное вооружение. В частности, уже решено передать ВСУ самолеты F-16, которые могут нести ядерное оружие типа B61.