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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Военный историк рассказал о возможной передаче Украине ядерного оружия

27 июля 2023, 08:43
Данные заявления, представленные в эксклюзивном интервью историком и директором музея войск ПВО Юрием Альбертовичем Кнутовым, содержат важную информацию о возможных тенденциях и сценариях в будущем.

Он подметил, что действительно идет эскалация, и самолеты F-16 могут нести ядерное оружие, что представляет значительную опасность. Передача Украине таких самолетов может стать прологом к передаче стране тактического ядерного оружия. Кнутов также предполагает, что в будущем поставки оружия могут включать противотанковые вертолеты типа «Apache», пишет ИА RuNews24.ru

По его мнению, возможным следующим шагом может стать направление польско-литовского контингента на Западную Украину, что связано с идеей расчленения Украины странами НАТО и последующим принятием Украины в состав НАТО по частям.

Отметим, что данные заявления представлены в интервью историка и являются его мнением на основе имеющейся информации и анализа ситуации. Следует учитывать, что политическая обстановка и события могут меняться, и будущие сценарии могут развиваться иначе, чем предполагается в интервью.

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