Восьмилетняя девочка из Екатеринбурга бесследно исчезла

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Девочка ушла из дома и не пришла обратно. Родители ребенка обратились в полицию с заявлением об исчезновении, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Рост Киры — 110 сантиметров, цвет волос русый, глаза карие, телосложение худощавое. В момент исчезновения на ней были надеты кофта розового цвета, голубые джинсы и синие кроссовки с надписью.
В Следственном комитете начали проводить проверку по факту пропажи школьницы. Ведутся опросы родственников и знакомых, осматривается место ее последнего известного местонахождения, собрана информация о семье девочки. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, 25 июля 2023 года в Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик, которому нужна медицинская помощь. Вскоре ребенка нашли живым.