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Восьмилетняя девочка из Екатеринбурга бесследно исчезла

27 июля 2023, 14:38
Фото: 1MI
Восьмилетняя Кира Бензик из Екатеринбурга пропала утром 26 июля 2023 года.

Девочка ушла из дома и не пришла обратно. Родители ребенка обратились в полицию с заявлением об исчезновении, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Рост Киры — 110 сантиметров, цвет волос русый, глаза карие, телосложение худощавое. В момент исчезновения на ней были надеты кофта розового цвета, голубые джинсы и синие кроссовки с надписью.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Следственном комитете начали проводить проверку по факту пропажи школьницы. Ведутся опросы родственников и знакомых, осматривается место ее последнего известного местонахождения, собрана информация о семье девочки. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, 25 июля 2023 года в Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик, которому нужна медицинская помощь. Вскоре ребенка нашли живым.

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