За что жителям Свердловской области запретят выезжать за границу

Для начала напомним, что максимальный призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом законодатели не повысили минимальный порог с 18 до 21 года, хотя подобные изменения ожидались ранее. Таким образом, призывной возраст не увеличился, а расширился в диапазоне. С ростом количества призывников будет проще укомплектовать армию Вооруженных сил.