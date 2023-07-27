За что жителям Свердловской области запретят выезжать за границу

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Пакет мер, принятый депутатами Государственной Думы, направлен на увеличение количества призывников в армии. Следовательно, в случае объявления мобилизации — больше мобилизованных. «Откосить» от военкомата становится все труднее.
Для начала напомним, что максимальный призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом законодатели не повысили минимальный порог с 18 до 21 года, хотя подобные изменения ожидались ранее. Таким образом, призывной возраст не увеличился, а расширился в диапазоне. С ростом количества призывников будет проще укомплектовать армию Вооруженных сил.
Второе глобальное изменение — увеличение штрафов за неявку в военкомат: благодаря решениям депутатов, они многократно увеличились, сообщает издание «Новые Известия».
В МВД ввели запрет на управление автомобилем в случае неявки в военный комиссариат и появления соответствующих данных в реестре воинского учета. Права изымаются до посещения призывником военкомата. Если военнообязанного поймают за рулем, ему грозит соответствующий штраф в 30 тысяч рублей или 15 суток ареста. Возможны принудительные работы на 100-200 часов, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.
Третье масштабное изменение — запрет на выезд за рубеж для тех, кому предписан визит к военному комиссару. Действие запрета начинается тогда, когда «повестка считается врученной» лично или опубликованной в общедоступном реестре направленных повесток. Сервис, со слов главы Минцифры Максута Шадаева, заработает осенью 2023 года.
Все правила, регулирующие данный вопрос, описаны в ст. 15 и ст. 15.1 114-ФЗ. Вот причины, по которым пограничники могут не выпустить за границу:
Военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов могут покидать Российскую Федерацию только с разрешения руководства. Решения принимаются индивидуально.