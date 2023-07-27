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За что жителям Свердловской области запретят выезжать за границу

27 июля 2023, 06:54
Фото: 1MI
Госдума приняла законопроект и некоторые поправки, запрещающие призывникам выезд за границу. Однако есть и другие категории граждан, которые не смогут покидать Россию. TagilCity.ru публикует полный список тех, кому запрещен выезд из РФ.

Пакет мер, принятый депутатами Государственной Думы, направлен на увеличение количества призывников в армии. Следовательно, в случае объявления мобилизации — больше мобилизованных. «Откосить» от военкомата становится все труднее.

Изменения для призывников Свердловской области в 2023 году

Для начала напомним, что максимальный призывной возраст увеличен с 27 до 30 лет. При этом законодатели не повысили минимальный порог с 18 до 21 года, хотя подобные изменения ожидались ранее. Таким образом, призывной возраст не увеличился, а расширился в диапазоне. С ростом количества призывников будет проще укомплектовать армию Вооруженных сил.

Второе глобальное изменение — увеличение штрафов за неявку в военкомат: благодаря решениям депутатов, они многократно увеличились, сообщает издание «Новые Известия».

  1. Если повестка была доставлена по месту трудоустройства призывника, однако работодатель по какой-то причине не оповестил сотрудника о её наличии, то юридическое лицо получает штраф 350-400 тысяч рублей.
  2. Военнообязанный, переехавший и не сообщивший о смене места жительства в военный комиссариат, может получить штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей.
  3. Если призывник покинул страну на срок более, чем 6 месяцев (и также не поставил в известность уполномоченных лиц) — вероятен штраф 5-15 тысяч рублей.
  4. В случае, если гражданин призывного контингента в период призыва отлучился из дома на срок более 3 месяцев, он будет оштрафован на 10-20 тысяч рублей.
  5. Если произошла неявка в военкомат по повестке — штраф 10-30 тысяч рублей.
Фото: 1MI

В МВД ввели запрет на управление автомобилем в случае неявки в военный комиссариат и появления соответствующих данных в реестре воинского учета. Права изымаются до посещения призывником военкомата. Если военнообязанного поймают за рулем, ему грозит соответствующий штраф в 30 тысяч рублей или 15 суток ареста. Возможны принудительные работы на 100-200 часов, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ.

Третье масштабное изменение — запрет на выезд за рубеж для тех, кому предписан визит к военному комиссару. Действие запрета начинается тогда, когда «повестка считается врученной» лично или опубликованной в общедоступном реестре направленных повесток. Сервис, со слов главы Минцифры Максута Шадаева, заработает осенью 2023 года.

Почему жителю Свердловской области могут ограничить выезд из России

Все правила, регулирующие данный вопрос, описаны в ст. 15 и ст. 15.1 114-ФЗ. Вот причины, по которым пограничники могут не выпустить за границу:

  1. Наличие трудового договора с доступом к государственной тайне или особенно важным сведениям. В случае, если прошло не более 5 лет с момента ознакомления с гостайной, вас не выпустят из России. Срок ограничений не может превысить 10 лет.
  2. Призыв (окончательный, а не для уточнения данных) на военную службу.
  3. Статус обвиняемого или подозреваемого по уголовному делу. Запрещено покидать страну до вынесения судом вердикта.
  4. Статус осужденного — до освобождения от наказания, отбытия или исполнения.
  5. В случае уклонения от наложенных судом обязательств.
  6. Сообщение заведомо ложных данных при оформлении документов, предназначенных для вылета. Запрет может действовать не более 1 месяца.
  7. Служба в ФСБ, а также увольнение из органов не более, чем 5 лет назад.
  8. Признанное в суде банкротство: до завершения производства покинуть страну не получится. Минимальная сумма долга для запрета, предписанная в законе — 10 тысяч рублей.

Военнослужащие, сотрудники федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов могут покидать Российскую Федерацию только с разрешения руководства. Решения принимаются индивидуально.

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#Анна Варнакина#Призыв#Призывник#Военкомат#Повестка#Армия#Военком#Свердловская область#Закон#Общество
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