Жители Екатеринбурга жалуются на шумную компанию подростков, которые громят машину

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Молодые люди, собираясь во дворе, шумно себя ведут: кричат, прыгают на автомобиле одного из ребят, а также мусорят вокруг себя и ничего не убирают. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Сортировка + Вокзал».
Местные жители, недовольные поведением компании, обратились в полицию с просьбой обратить на парней внимание. Полицейские организовали проверку по факту хулиганского поведения несовершеннолетних. Устанавливаются личности шумных подростков и проводятся профилактические разговоры с их родителями, пишет Е1.
Напомним, 26 мая 2023 года в Асбесте местный житель по ошибке убил молодого человека, сидевшего во дворе, думая, что он шумит со своей компанией. Как оказалось, вели себя шумно другие люди, сидевшие неподалеку от компании, где находился погибший. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.