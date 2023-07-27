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Жители Екатеринбурга жалуются на шумную компанию подростков, которые громят машину

27 июля 2023, 14:09
Фото: 1MI
Компания подростков в Екатеринбурге периодически ведут себя шумно и громят автомобиль в жилом дворе.

Молодые люди, собираясь во дворе, шумно себя ведут: кричат, прыгают на автомобиле одного из ребят, а также мусорят вокруг себя и ничего не убирают. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Сортировка + Вокзал».

Местные жители, недовольные поведением компании, обратились в полицию с просьбой обратить на парней внимание. Полицейские организовали проверку по факту хулиганского поведения несовершеннолетних. Устанавливаются личности шумных подростков и проводятся профилактические разговоры с их родителями, пишет Е1.

Напомним, 26 мая 2023 года в Асбесте местный житель по ошибке убил молодого человека, сидевшего во дворе, думая, что он шумит со своей компанией. Как оказалось, вели себя шумно другие люди, сидевшие неподалеку от компании, где находился погибший. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Житель Асбеста убил молодого человека из-за шума во дворе
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