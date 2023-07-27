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Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта

27 июля 2023, 13:54
Фото: 1MI
Качество работы общественного транспорта предлагается оценить жителям Нижнего Тагила в рамках исследования Общественной палаты РФ.

Исследование проводится совместно с Общероссийским объединением пассажиров. С срок до 31 июля по вопросам работы транспорта будут опрашиваться все желающие россияне. Пройти опрос можно по ссылке.

Результаты опроса ОП будет использовать при составлении итогового рейтинга работы городского транспорта, а также для внесения поправок по вопросам обновления автобусов. Первые итоги подведут в Якутске 1–2 августа.

Как рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотоа, каждый регион проводит свои замеры общественного мнения, но их задача — узнать, как работает транспорт именно с точки зрения пассажиров.

Отмечается, что такого рода опрос проводится впервые. Исследование позволит ОП РФ и федеральным властям опираться в решениях на интересы граждан, считают создатели опроса.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Опрос#Общественный транспорт#Пассажиры#Автобусы#Исследование#Транспорт
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