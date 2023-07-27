Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Работы по ремонту здания общей врачебной практики, по словам одной из местных жительниц, активно шли весной. Вокруг больницы разрастались кучи строительного мусора. Однако летом подрядчик — ООО «Строительная компания „Винсара“» — остановил реконструкцию и все рабочие ушли с объекта. Причина этому была неизвестна. Все это время прием пациентов велся в передвижном ФАПе на базе КАМАЗа.
Больных принимают в оборудованном КАМАЗе. Доктор до трех часов парится, а больным еще хуже, даже некуда присесть. От жары спрятаться. Да еще очередь. Главврач уволился, а зам в отпуске. Подрядчик тоже исчез, — рассказала TagilCity.ru сельчанка по имени Надежда.
Согласно паспорту объекта, ремонт должен был закончиться в конце мая этого года. Но, судя по мусору вокруг больницы, работы явно не были завершены.
В официальном ответе Министерство здравоохранения Свердловской области назвало другие сроки окончания ремонта в больнице поселка — конец июля 2023 года. Также в ведомстве уверили, что местному населению медицинская помощь оказывается в полном объеме, а в штате сотрудников не хватает только врачей — фельдшеры и медсестры есть все.
На период проведения ремонта в ОВП и в целях доступности первичной медико-санитарной помощи, плановая медицинская помощь жителям оказывалась передвижным ФАП, оснащенным современным оборудованием, в том числе электрокардиографом, дефибриллятором, гинекологическим креслом, укладкой общепрофильной для оказания скорой медицинской помощи и другим оборудованием. Неотложная медицинская помощь оказывалась жителям на дому, — сообщила TagilCity.ru в официальном ответе замминистра здравоохранения Екатерина Ютяева.
Сразу после запроса TagilCity.ru в министерство от жителей Первомайского пришла новая информация: ремонтные работы в больнице возобновились.
Спасибо Вам! Вы просто наше спасение в поселке Первомайский. Возле больницы убрали весь мусор, прибрали с глаз стройматериалы. Работа кипит. Ремонт в разгаре. Жители просто удивлены, что так быстро все делается. Только бы на качество не повлияло, а то всего можно ожидать, — рассказала Надежда.
По ее словам, строители занимаются внутренней отделкой — поменяли двери, установили туалетную кабинку, делают новую проводку.
Работы еще очень много. Снаружи, конечно, еще бардак, — отметила Надежда.
Контракт на ремонт здания общей врачебной практики ГАУЗ СО «Горноуральская РП» заключен 18 января 2023 года с ООО «Строительная компания „Винсара“». Начальная его цена составляла 15,2 млн рублей, но в итоге во время торгов она была снижена до 11,3 млн рублей.
Ситуация, когда ремонт медучреждений в малых населенных пунктах Свердловской области начинается только после возмущения общественности, далеко не первая. В 2017 году в поселке Восточный здание местной больницы пострадало в результате урагана. Долгое время местным жителям приходилось ездить за медпомощью в другие населенные пункты, в том числе и в Серов, который находится в 200 километрах от поселка. Даже ходили слухи о полном закрытии поселковой больницы.
В какой-то момент сельчан перестало устраивать такое положение дел и они вышли на одиночные пикеты. К делу подключилась прокуратура, которая обязала Минздрав провести ремонт в здании амбулаторно-поликлинического отделения. Дело начало сдвигаться с места только в 2020 году, когда в поселок нагрянули чиновники во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым. Однако его визит не приблизил дату начала реконструкции. Подрядчик был найден только в 2021 году, и только в 2022 году стартовал долгожданный ремонт. Цена контракта составила 9 млн рублей.