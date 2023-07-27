Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице

В какой-то момент сельчан перестало устраивать такое положение дел и они вышли на одиночные пикеты. К делу подключилась прокуратура, которая обязала Минздрав провести ремонт в здании амбулаторно-поликлинического отделения. Дело начало сдвигаться с места только в 2020 году, когда в поселок нагрянули чиновники во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым. Однако его визит не приблизил дату начала реконструкции. Подрядчик был найден только в 2021 году, и только в 2022 году стартовал долгожданный ремонт. Цена контракта составила 9 млн рублей.