Жители поселка Уралец под Нижним Тагилом обсудят строительство парка «Уральский»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Речь идет об инициативном проекте по благоустройству территории в поселке Уралец. С просьбой в городскую думу обратились 10 инициативных жителей населенного пункта с намерением получить поддержку и возможность продвижения проекта.
Дума уже рассматривала подобные заявления, вы помните. В прошлом году к нам обратилась эта же территория, мы поддержали проект «Аврора». В настоящее время он реализуется. Планируется, что до конца года все работы будут выполнены и проект будет сдан, — рассказал депутат Дмитрий Скоропупов на тринадцатом заседании Нижнетагильской городской думы 27 июля.
Согласно уставу Нижнего Тагила, все собрания, проводимые по желанию людей, назначаются городской думой. Собрание пройдет в Доме культуры поселка Уралец 5 августа в 15:00. Депутаты единогласно проголосовали за проведение собрания.
К слову, жители Нижнего Тагила могут заявлять свои инициативы в нескольких проектах. Об одной из таких возможностей упомянул председатель думы Вадим Раудштейн.
Мы можем участвовать не только в проекте «Комфортная городская среда», но и по проекту ремонтов проездов и дворов. Давайте мы над этим подумаем, нужно будет увеличить часть, которая предусмотрена в бюджета. Эта возможность есть в нашем положении и в законе о бюджетном инвестировании, — отметил спикер думы Нижнего Тагила.