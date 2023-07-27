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Жителям Екатеринбурга снова приходят повестки в военкоматы

27 июля 2023, 13:35
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прислали повестку в венкомат отцу троих детей. 36-летний мужчина имел за плечами военную кафедру, находился в запасе, но никогда не служил. Ему сообщили о необходимости прибыть в военкомат для уточнения личных данных.

Юрист Юрий Крылов призвал граждан не переживать — это стандартная практика. Специалист подчеркнул, что сотрудники военкомата должны уточнять личные данные граждан, находящихся в запасе. Информация касается места проживания, состава семьи и так далее.

По словам представителя закона, повестку можно считать врученной в двух случаях: документ был доставлен в руки или получен в электронном виде. Если уведомление попало в почтовый ящик или передавалось через третьих лиц, по закону гражданин имеет право не явиться по месту призыва. Никакой ответственности он не понесет.

Представители пресс-службы ЦБО также подтвердили, что повестки носят характер сбора информации. Вызов к военкомам людей из запаса никак не связан с проведением СВО.

Многодетный отец из Екатеринбурга получил повестку из военкомата
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#Ирина Кирилова#Военный#Повестка#Военкомат#Вызов#Общество#Екатеринбург#Свердловская область
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