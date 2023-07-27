Жителям Екатеринбурга снова приходят повестки в военкоматы

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Юрист Юрий Крылов призвал граждан не переживать — это стандартная практика. Специалист подчеркнул, что сотрудники военкомата должны уточнять личные данные граждан, находящихся в запасе. Информация касается места проживания, состава семьи и так далее.
По словам представителя закона, повестку можно считать врученной в двух случаях: документ был доставлен в руки или получен в электронном виде. Если уведомление попало в почтовый ящик или передавалось через третьих лиц, по закону гражданин имеет право не явиться по месту призыва. Никакой ответственности он не понесет.
Представители пресс-службы ЦБО также подтвердили, что повестки носят характер сбора информации. Вызов к военкомам людей из запаса никак не связан с проведением СВО.