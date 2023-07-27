Жителям Екатеринбурга снова приходят повестки в военкоматы

По словам представителя закона, повестку можно считать врученной в двух случаях: документ был доставлен в руки или получен в электронном виде. Если уведомление попало в почтовый ящик или передавалось через третьих лиц, по закону гражданин имеет право не явиться по месту призыва. Никакой ответственности он не понесет.