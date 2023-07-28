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100 тысяч заплатит школа в Верхней Пышме за травму ученика на перемене

28 июля 2023, 10:24
Фото: Midjourney
В Верхней Пышме школа заплатит ученику 100 тысяч рублей за то, что он травмировался на перемене.

Инцидент произошел в школе №4. На перемене мальчик ударился об ручку двери учебного класса и получил травму. Это стало поводом для прокурорской проверки, сообщили в ведомстве.

Пятикласснику диагностировали ушибленную рваную рану правового плеча. Он лежал в больнице неделю, а после еще некоторое время соблюдал рекомендации хирурга.

Прокурорская проверка показала, что согласно требованиям безопасности, ручки в школе должны быть круглыми — так меньше вероятность, что кто-то травмируется. К тому же школа не смогла предоставить проверяющим сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов.

Тогда со школы в суде потребовали компенсацию — 100 тысяч рублей. Эти требования были полностью удовлетворены.

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#Елена Озерова#Травма#Перемена#Верхняя Пышма#Школа#Суд#Происшествия#Свердловская область#Дети
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