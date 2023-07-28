100 тысяч заплатит школа в Верхней Пышме за травму ученика на перемене

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Инцидент произошел в школе №4. На перемене мальчик ударился об ручку двери учебного класса и получил травму. Это стало поводом для прокурорской проверки, сообщили в ведомстве.
Пятикласснику диагностировали ушибленную рваную рану правового плеча. Он лежал в больнице неделю, а после еще некоторое время соблюдал рекомендации хирурга.
Прокурорская проверка показала, что согласно требованиям безопасности, ручки в школе должны быть круглыми — так меньше вероятность, что кто-то травмируется. К тому же школа не смогла предоставить проверяющим сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов.
Тогда со школы в суде потребовали компенсацию — 100 тысяч рублей. Эти требования были полностью удовлетворены.