100 тысяч заплатит школа в Верхней Пышме за травму ученика на перемене

Прокурорская проверка показала, что согласно требованиям безопасности, ручки в школе должны быть круглыми — так меньше вероятность, что кто-то травмируется. К тому же школа не смогла предоставить проверяющим сертификат на дверные ручки, установленные на дверях кабинетов.