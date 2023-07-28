121 тысячу отсудил у работодателя водитель из Сысерти

Тогда водитель пошел в суд и потребовал взыскать с экс-работодателя за 3 месяца зарплату в размере 303 793 рублей, а также задолженность по выплате командировочных за 3 месяца — 29 777 рублей. Попросил он и компенсацию — 30 тысяч рублей.



Работодатель в суде настаивал, что уже выплатил работнику все, что ему полагается. Однако суд постановил, что хоть с Андреем и был заключен определенный договор с прописанием суммы оклада, но работал он большее количество времени, поэтому денег недополучил.



В результате Сысертским районным судом исковые требования были удовлетворены частично. С ООО «АБС» взыскали задолженность по зарплате — 81 584 рублей, командировочные — 24 500 рублей и компенсацию в размере 15 тысяч рублей.



Ответчик пожаловался на это решение, однако суд не поменял своего вердикта.