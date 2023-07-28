121 тысячу отсудил у работодателя водитель из Сысерти

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Отмечается, что с сентября 2021 года водитель Андрей работал в ООО «АБС». У него была установлена пятидневная 40-часовая рабочая неделя. За это ему предназначался оклад — 13 200 рублей. Однако из-за большого количества командировок, работал Андрей по 8 часов и более. Трудиться приходилось и в выходные. Об этом сообщает Свердловский областной суд.
Выяснилось, что, например, все лето 2022 года мужчина работал ежедневно и без выходных. А в конце лета Андрей узнал, что он уволен «по собственному желанию», хотя никакого заявления он не писал.
После увольнения он получил только оклад, без учета командировок. Мужчина жаловался на это работодателю, но деньги тот так и не перечислил.
Тогда водитель пошел в суд и потребовал взыскать с экс-работодателя за 3 месяца зарплату в размере 303 793 рублей, а также задолженность по выплате командировочных за 3 месяца — 29 777 рублей. Попросил он и компенсацию — 30 тысяч рублей.
Работодатель в суде настаивал, что уже выплатил работнику все, что ему полагается. Однако суд постановил, что хоть с Андреем и был заключен определенный договор с прописанием суммы оклада, но работал он большее количество времени, поэтому денег недополучил.
В результате Сысертским районным судом исковые требования были удовлетворены частично. С ООО «АБС» взыскали задолженность по зарплате — 81 584 рублей, командировочные — 24 500 рублей и компенсацию в размере 15 тысяч рублей.
Ответчик пожаловался на это решение, однако суд не поменял своего вердикта.