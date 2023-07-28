tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Изображение материала

332 миллиона рублей выделят на развитие туризма в Свердловской области

28 июля 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Свердловской области запланировано и дальше развивать туристическую сферу. В ближайшем будущем построят площадки для детей, места для отдыха, увеличат число кафе и ресторанов, обустроят пляжи. На эти цели выделено 332 миллиона рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 45 заявок. Государственное финансирование выиграли 17 проектов. Все мероприятия по развитию туризма планируется закончить в концу текущего года.

Глава центра развития туризма Эльмира Туканова отметила, что основной упор делался в 
следующих направлениях: создание новых туристических маршрутов, улучшение маршрута «Демидовский», благоустройство пляжей, реализация доступной среды и мобильных путеводителей.

Уже в конце года появятся детская площадка и общепит на пляже возле реки Чусовой. Еще один новый пляж со всеми удобствами будет создан в Арамиле.

Завод-музей в Нижнем Тагиле вошел в топ объектов индустриального туризма России
Узнать подробнее
Читайте также:
Лучшие бизнес-идеи в сфере туризма Свердловской области получат до 10 млн рублейСвердловская область получит полмиллиарда на развитие туризма
#Евгения Сафина#Свердловская область#Туризм#Деньги#Правительство#Общество
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29