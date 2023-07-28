332 миллиона рублей выделят на развитие туризма в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Всего в конкурсе приняли участие 45 заявок. Государственное финансирование выиграли 17 проектов. Все мероприятия по развитию туризма планируется закончить в концу текущего года.
Глава центра развития туризма Эльмира Туканова отметила, что основной упор делался в
следующих направлениях: создание новых туристических маршрутов, улучшение маршрута «Демидовский», благоустройство пляжей, реализация доступной среды и мобильных путеводителей.
Уже в конце года появятся детская площадка и общепит на пляже возле реки Чусовой. Еще один новый пляж со всеми удобствами будет создан в Арамиле.