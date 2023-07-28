38-летнюю жительницу Екатеринбурга в очках ищут больше двух месяцев

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Рост женщины — 160 сантиметров, телосложение худощавое. Серо-голубые глаза, светло-русые волосы, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
В день пропажи на пропавшей были надеты джинсы коричневого цвета и серый свитер, а на ногах — белые кроссовки. Также екатеринбурженка носит очки.
Поисками Анастасии занимаются полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт». Предположительно, свердловчанка может находиться в Омске.
Напомним, 26 июля 2023 года пропала пожилая женщина из Новой Ляли, которая ушла в лес собирать грибы и не вернулась.