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38-летнюю жительницу Екатеринбурга в очках ищут больше двух месяцев

28 июля 2023, 13:33
Фото: 1MI
38-летняя Анастасия Веревкина (Ивченко) из Екатеринбурга исчезла 5 мая 2023 года.

Рост женщины — 160 сантиметров, телосложение худощавое. Серо-голубые глаза, светло-русые волосы, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В день пропажи на пропавшей были надеты джинсы коричневого цвета и серый свитер, а на ногах — белые кроссовки. Также екатеринбурженка носит очки.

Поисками Анастасии занимаются полицейские и сотрудники отряда «Лиза Алерт». Предположительно, свердловчанка может находиться в Омске.

Напомним, 26 июля 2023 года пропала пожилая женщина из Новой Ляли, которая ушла в лес собирать грибы и не вернулась.

Пропавшую пенсионерку из Новой Ляли разыскивают трое суток
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