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Агрокомплекс «Горноуральский» выплатит миллион за гибель рабочего и нарушение закона

28 июля 2023, 05:55
Фото: tagilcity.ru
Агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом выплатит 1 миллион рублей компенсации морального вреда и 70 тысяч материального ущерба за гибель в отстойниках 55-летнего Александра Пяткова.

Трагедия произошла ровно год назад — в июле 2022 года. Александр, работавший в должности слесаря-машиниста цеха тепловодоснабжения и очистки сточных вод свинокомплекса, утонул в отстойниках свинокомплекса под Нижним Тагилом.

Как установили представители прокуратуры Пригородного района, проверявшие требования законодательства об охране труда, что сопутствующей причиной гибели сотрудника стала неудовлетворительная организация работ на предприятии во главе с Вадимом Куликовым. Так, работодатель не обеспечил функционирование системы охраны труда, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В этой связи прокуратура в интересах престарелой матери погибшего направила исковое заявление в Пригородный районный суд о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и взыскании материального ущерба, — передает ведомство.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал со свинокомплекса 1 миллион рублей морального вреда в пользу матери погибшего и 70 тысяч компенсации за похороны сын. Прокуратура проверит, как исполняется решение суда.

Человек утонул в отстойниках агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом
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Напомним, 9 июля Александр Пятков был один на смене, где до этого всегда работали два человека. Коллеги Александра рассказали, что он задохнулся из-за концентрации вредных веществ — аммиака и сероводорода, так как был без противогаза. По факту гибели Александра было заведено уголовное дело. У мужчины остался несовершеннолетний сын.

Был без противогаза: подробности гибели рабочего на агрокомплексе «Горноуральский»
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Отметим, что за последние шесть лет работы агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом допустил 55 нарушений законодательства в разных сферах — от трудового до экологического. Местные жители регулярно жалуются на вонь со свинокомплекса. Более того, навоз на полях, уверены активисты, стал причиной загрязнения воды и почвы. Последнее нарушение, кстати, было официально подтверждено.

55 нарушений за 6 лет: итоги проверок в агрокомплексе «Горноуральский» под Тагилом
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