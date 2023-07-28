Агрокомплекс «Горноуральский» выплатит миллион за гибель рабочего и нарушение закона

Напомним, 9 июля Александр Пятков был один на смене, где до этого всегда работали два человека. Коллеги Александра рассказали, что он задохнулся из-за концентрации вредных веществ — аммиака и сероводорода, так как был без противогаза. По факту гибели Александра было заведено уголовное дело. У мужчины остался несовершеннолетний сын.