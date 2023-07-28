tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

Алкоголь запретят продавать в День города в центре Нижнего Тагила

28 июля 2023, 11:44
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление, согласно которому в центре 11 и 12 августа запретят продажу алкогольных напитков.

Так, в пятницу ограничения по розничной продаже алкогольных напитков будут действовать с 17.00 до 23.00, а в субботу — с 10.00 до 23.00. на следующих участках:

  • по улице Горошникова от улицы Заводской до улицы Красноармейская;
  • по улице Красноармейская от улицы Горошникова до улицы Уральская;
  • по улице Уральская от улицы Красноармейская до проспекта Ленина;
  • по проспекту Ленина от улицы Уральская до улицы Островского;
  • по улице Островского от проспекта Ленина до улицы Газетная;
  • по улице Газетная от улицы Островского до улицы Октябрьской революции;
  • по улице Октябрьской революции от улицы Газетная до улицы Заводская;
  • по улице Заводская от улицы Октябрьской революции до улицы Горошникова.

Довести информацию до сведения руководителей торговых организаций, расположенных в границах данных территорий, поручено начальнику управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмиле Абдулкадыровой.

Напомним, День города, как и в прошлом году, в 2023 году будут отмечать три дня, с 11 по 13 августа. Для гостей составлена обширная программа из множества площадок. Два дня подряд у Драмтеатра вечером можно будет посмотреть 3D-мэппинг шоу. В субботу состоится концерт Олега Газманова и праздничный салют.

Продажу алкоголя на один день запретят на Вагонке в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Где запретят продажу алкоголя в Екатеринбурге на День города4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле3D Мэппинг-шоу покажут в Нижнем Тагиле в День города
#Алкоголь#Продажа#Запрет#Праздник#Свободное время#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив#Нижний Тагил#Евгения Сафина
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29