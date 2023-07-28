Алкоголь запретят продавать в День города в центре Нижнего Тагила

Напомним, День города, как и в прошлом году, в 2023 году будут отмечать три дня, с 11 по 13 августа. Для гостей составлена обширная программа из множества площадок. Два дня подряд у Драмтеатра вечером можно будет посмотреть 3D-мэппинг шоу. В субботу состоится концерт Олега Газманова и праздничный салют.