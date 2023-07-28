Две собаки и три дома сгорели в пожаре в Богдановиче

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Пожарные прибыли к месту инцидента спустя полторы минуты. Возгорание было потушено быстро. В его ликвидации участвовали 16 человек.
В огне погибли животные, а также пострадали кровля и надворные постройки. При этом известно, что одну женщину увезли в больницу с приступом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Местные жители рассказали, что мужчина обратился к хозяйке дома, который загорелся первым, с просьбой одолжить ему денег, но женщина отказала.
Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле сгорела квартира в Дзержинском районе. Огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. Площадь пожара — 1 квадратный метр.