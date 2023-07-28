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Две собаки и три дома сгорели в пожаре в Богдановиче

28 июля 2023, 15:46
Фото: Пожарно-спасательная часть № 81 в Богдановиче
Две собаки и три дома сгорели в пожаре. Происшествие случилось в Богдановиче 28 июля 2023 года.

Пожарные прибыли к месту инцидента спустя полторы минуты. Возгорание было потушено быстро. В его ликвидации участвовали 16 человек.

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В огне погибли животные, а также пострадали кровля и надворные постройки. При этом известно, что одну женщину увезли в больницу с приступом, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Местные жители рассказали, что мужчина обратился к хозяйке дома, который загорелся первым, с просьбой одолжить ему денег, но женщина отказала.

Напомним, 24 июля 2023 года в Нижнем Тагиле сгорела квартира в Дзержинском районе. Огонь вспыхнул из-за замыкания электропроводки. Площадь пожара — 1 квадратный метр.

Квартира на Вагонке сгорела из-за короткого замыкания в Нижнем Тагиле
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