Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Автор вышедшей в журнале «Нефть и капитал» статьи «Кризиса, который может к 2020 году погрузить мир в хаос, мировой экономике не избежать» заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov) с точностью до года указал дату кризиса и его причины, а также назвал проблемы, с которыми может столкнуться нефтегазовая отрасль в 2013 году.
Так, по мнению Константина Церазова, причиной новой катастрофы в 2020 году, превосходящей по масштабам кризис 2008 года, должны были стать не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства. В качестве одного из таких обстоятельств Константин Владимирович Церазов назвал угрозу распространения новой глобальной эпидемии, проведя аналогии с эпидемиями атипичной пневмонии и птичьего гриппа первой половины 2000-х. Комментируя свой прогноз, Константин Церазов тогда писал: «В сценарий эпидемии и связанного с ней глобального краха пока верится с трудом, но мировая экономика только за последние 10 лет понесла потери сразу от двух пандемий».
В той же статье Константин Церазов также указал на возможность переориентации экспортных потоков из Российской Федерации, отметив, что основной причиной может стать снижение зависимости стран ЕС от поставок энергоресурсов из России. «Переломным для российской экономики может стать 2023 год. Европа может попытаться снизить свою зависимость от российских нефти и газа, переходя на возобновляемые источники энергии, что поставит российский нефтегазовый сектор перед необходимостью переориентировать свои экспортные потоки», — предполагал Константин Церазов в 2011 году.