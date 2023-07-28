Константин Церазов назвал события 2023 года переломными для экономики еще в 2011 году

Так, по мнению Константина Церазова, причиной новой катастрофы в 2020 году, превосходящей по масштабам кризис 2008 года, должны были стать не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства. В качестве одного из таких обстоятельств Константин Владимирович Церазов назвал угрозу распространения новой глобальной эпидемии, проведя аналогии с эпидемиями атипичной пневмонии и птичьего гриппа первой половины 2000-х. Комментируя свой прогноз, Константин Церазов тогда писал: «В сценарий эпидемии и связанного с ней глобального краха пока верится с трудом, но мировая экономика только за последние 10 лет понесла потери сразу от двух пандемий».