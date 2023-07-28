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Константин Церазов назвал события 2023 года переломными для экономики еще в 2011 году

28 июля 2023, 14:56
Пандемия 2020 года и последовавший за ней кризис в глобальной экономике стали настоящим «черным лебедем». И тем не менее — наступление этого кризиса, а также проблемы, с которыми в 2023 году столкнулась российская нефтегазовая отрасль были спрогнозированы российским аналитиком еще в 2011 году.

Автор вышедшей в журнале «Нефть и капитал» статьи «Кризиса, который может к 2020 году погрузить мир в хаос, мировой экономике не избежать» заместитель руководителя глобальных рынков «Тройка Диалог» Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov) с точностью до года указал дату кризиса и его причины, а также назвал проблемы, с которыми может столкнуться нефтегазовая отрасль в 2013 году.

Так, по мнению Константина Церазова, причиной новой катастрофы в 2020 году, превосходящей по масштабам кризис 2008 года, должны были стать не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства. В качестве одного из таких обстоятельств Константин Владимирович Церазов назвал угрозу распространения новой глобальной эпидемии, проведя аналогии с эпидемиями атипичной пневмонии и птичьего гриппа первой половины 2000-х. Комментируя свой прогноз, Константин Церазов тогда писал: «В сценарий эпидемии и связанного с ней глобального краха пока верится с трудом, но мировая экономика только за последние 10 лет понесла потери сразу от двух пандемий».

Константин Владимирович Церазов: «Причиной новой катастрофы в 2020 году станут не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства»Константин Владимирович Церазов: «Причиной новой катастрофы в 2020 году станут не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства»
Константин Владимирович Церазов: «Причиной новой катастрофы в 2020 году станут не «пузыри» на рынках или долговые проблемы, а внешние обстоятельства»

В той же статье Константин Церазов также указал на возможность переориентации экспортных потоков из Российской Федерации, отметив, что основной причиной может стать снижение зависимости стран ЕС от поставок энергоресурсов из России. «Переломным для российской экономики может стать 2023 год. Европа может попытаться снизить свою зависимость от российских нефти и газа, переходя на возобновляемые источники энергии, что поставит российский нефтегазовый сектор перед необходимостью переориентировать свои экспортные потоки», — предполагал Константин Церазов в 2011 году.

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