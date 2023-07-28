Корпорация МСП выдает кредиты бизнесу по программе «Взлет — от стартапа до IPO»

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Напомним, что Корпорация МСП запустила программу «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. Ее куратором является первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов. Согласно программе, через дочерний МСП Банк корпорация предоставляет кредиты по льготной ставке 3 процента годовых предприятиям, которые относятся к категории МСП и работают в 16 приоритетных направлениях. Это искусственный интеллект, интернет вещей, коммуникационные интернет-технологии, генетические технологии, новые производственные технологии, фармацевтика и биотехнологии и технологии новых материалов и веществ, пишут ria.ru.
Отмечается, что наиболее частными получателями кредитов были московские, петербургские и томские предприниматели и компании из Башкортостана и Удмуртии. Все эти предприятия специализируются на разработке ПО, изготовлении машин и оборудования, а также занимаются научными исследованиями.
Помимо импортозамещения и внедрения инноваций, развитие высокотехнологичных производств предполагает решение задач по формированию кадрового резерва, состоящего из специалистов высокой квалификации в области информационных технологий, биотехнологий, фармацевтики, а также ученых. Об этом рассказал глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он подчеркнул, что у высокотехнологичных МСП есть большой потенциал, и государство должно создать все условия для его развития.
О растущей популярности программы «Взлет — от стартапа до IPO» рассказал и председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Что особенно важно, расширяется и география программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — отметил Исаевич.
Помимо льготного финансирования, госпрограмма развития высокотехнологичных предприятий включает в себя нефинансовые меры поддержки, которые предоставляются с момента выращивания бизнес-идеи до выхода компании на рынок. Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку через цифровую платформу МСП.РФ, реализуемую Минэкономразвития и Корпорацией МСП.