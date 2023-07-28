Корпорация МСП выдает кредиты бизнесу по программе «Взлет — от стартапа до IPO»

Напомним, что Корпорация МСП запустила программу «Взлет — от стартапа до IPO» в апреле 2022 года. Ее куратором является первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов. Согласно программе, через дочерний МСП Банк корпорация предоставляет кредиты по льготной ставке 3 процента годовых предприятиям, которые относятся к категории МСП и работают в 16 приоритетных направлениях. Это искусственный интеллект, интернет вещей, коммуникационные интернет-технологии, генетические технологии, новые производственные технологии, фармацевтика и биотехнологии и технологии новых материалов и веществ, пишут ria.ru.