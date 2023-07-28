Неизвестные пытались доставить на дроне телефоны в колонию в Камышлове

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В районе изолированного участка отряда № 6 сотрудники колонии заметили квадрокоптер на высоте около 100 метров. Оперотдел вместе с дежурными стали обследовать данный участок, рассказали TagilCity.ru ГУФСИН по Свердловской области.
В ходе осмотра сотрудники нашли белый сверток, который был перемотан скотчем. В нем оказались сим-карта, мобильный телефон, а также дисплей для телефона.
Напомним, в 2022 году девушка пыталась пронести в ИК-52 наркотики в собственном теле. Это обнаружили сотрудники ФСИН во время досмотра. В отношении девушки возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков.