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Неизвестные пытались доставить на дроне телефоны в колонию в Камышлове

28 июля 2023, 05:17
Фото: Midjourney
Неизвестные пытались с помощью дрона доставить запрещенные предметы в ИК-52 в Камышловском районе. Инцидент произошел вечером 27 июля 2023 года.

В районе изолированного участка отряда № 6 сотрудники колонии заметили квадрокоптер на высоте около 100 метров. Оперотдел вместе с дежурными стали обследовать данный участок, рассказали TagilCity.ru ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В ходе осмотра сотрудники нашли белый сверток, который был перемотан скотчем. В нем оказались сим-карта, мобильный телефон, а также дисплей для телефона.

Напомним, в 2022 году девушка пыталась пронести в ИК-52 наркотики в собственном теле. Это обнаружили сотрудники ФСИН во время досмотра. В отношении девушки возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#18+#Инцидент#Колония#ИК#ГУФСИН#Дрон#Квадрокоптер#Мобильный телефон
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