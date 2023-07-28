НРФ Регионы пройдет 14 сентября в Екатеринбурге

Деловая программа мероприятия включает в себя почти 30 блоков, каждый из которых посвящен определенной тематике. В частности, будут обсуждаться направления digital и классических медиа, специфика региональных рынков, SMM и креатив, внедрение искусственного интеллекта в маркетинговую сферу. Кроме этого, будут подведены итоги неоднозначного 2022 года и пройдет обсуждение вызовов будущего. Мероприятия НРФ будут проходить в различных форматах — деловых сессий, персональных выступлений спикеров, профессиональных дискуссий, разбора кейсов и других. Участники получат полезную информацию, которую смогут применить на практике. Также посещение форума станет хорошим стимулом для реализации будущих проектов и душевного нетворкинга.