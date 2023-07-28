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НРФ Регионы пройдет 14 сентября в Екатеринбурге

28 июля 2023, 11:42
Фото: НРФ «Регионы»
14 сентября в Екатеринбурге будет проходить национальный рекламный форум «Регионы» (НРФ Регионы). Мероприятие посвящено развитию регионального рынка рекламы. Инициатором проведения НРФ является Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Официальным информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.

Около 800 экспертов и участников со всей России соберутся на площадке НРФ «Регионы», чтобы обсудить основные вопросы рекламной индустрии.

Как рассказал директор уральского представительства АКАР Василий Рубан, в этом году география спикеров НРФ расширилась. Так, в деловую программу форума включили участие амбассадоров АКАР из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда. На форуме выступят также эксперты из Владивостока, Иркутска, Омска и других городов. Таким образом, можно будет получить представление о рынке рекламы в российских субъектах.

«Такие мероприятия, безусловно, повышают уровень российского рекламного рынка в целом и позволяют подсветить лучшие практики в регионах», — отметил Василий Рубан.

Деловая программа мероприятия включает в себя почти 30 блоков, каждый из которых посвящен определенной тематике. В частности, будут обсуждаться направления digital и классических медиа, специфика региональных рынков, SMM и креатив, внедрение искусственного интеллекта в маркетинговую сферу. Кроме этого, будут подведены итоги неоднозначного 2022 года и пройдет обсуждение вызовов будущего. Мероприятия НРФ будут проходить в различных форматах — деловых сессий, персональных выступлений спикеров, профессиональных дискуссий, разбора кейсов и других. Участники получат полезную информацию, которую смогут применить на практике. Также посещение форума станет хорошим стимулом для реализации будущих проектов и душевного нетворкинга.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что НФР Регионы станет площадкой для анализа изменений, которые произошли за последнее время. Также форум позволит осмыслить опыт ключевых игроков и определить направление дальнейшего развития регионального рынка рекламы. В этом помогут эксперты локальных и федеральных организаций.

На заключительном этапе форума организаторы наградят лауреатов Первого регионального фестиваля рекламы, который является профессиональным конкурсом креативной рекламы, созданной агентствами и специалистами регионов для продвижения местных брендов. Для конкурсантов предполагается скидка за участие в НРФ «Регионы». Заявки на фестиваль принимаются до 10 августа. Подать их можно онлайн, с помощью сайта НРФ «Регионы».

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