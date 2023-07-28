НРФ Регионы пройдет 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Официальным информационным партнером форума выступит медиахолдинг 1MI.
Около 800 экспертов и участников со всей России соберутся на площадке НРФ «Регионы», чтобы обсудить основные вопросы рекламной индустрии.
Как рассказал директор уральского представительства АКАР Василий Рубан, в этом году география спикеров НРФ расширилась. Так, в деловую программу форума включили участие амбассадоров АКАР из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда. На форуме выступят также эксперты из Владивостока, Иркутска, Омска и других городов. Таким образом, можно будет получить представление о рынке рекламы в российских субъектах.
«Такие мероприятия, безусловно, повышают уровень российского рекламного рынка в целом и позволяют подсветить лучшие практики в регионах», — отметил Василий Рубан.
Деловая программа мероприятия включает в себя почти 30 блоков, каждый из которых посвящен определенной тематике. В частности, будут обсуждаться направления digital и классических медиа, специфика региональных рынков, SMM и креатив, внедрение искусственного интеллекта в маркетинговую сферу. Кроме этого, будут подведены итоги неоднозначного 2022 года и пройдет обсуждение вызовов будущего. Мероприятия НРФ будут проходить в различных форматах — деловых сессий, персональных выступлений спикеров, профессиональных дискуссий, разбора кейсов и других. Участники получат полезную информацию, которую смогут применить на практике. Также посещение форума станет хорошим стимулом для реализации будущих проектов и душевного нетворкинга.
Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков отметил, что НФР Регионы станет площадкой для анализа изменений, которые произошли за последнее время. Также форум позволит осмыслить опыт ключевых игроков и определить направление дальнейшего развития регионального рынка рекламы. В этом помогут эксперты локальных и федеральных организаций.
На заключительном этапе форума организаторы наградят лауреатов Первого регионального фестиваля рекламы, который является профессиональным конкурсом креативной рекламы, созданной агентствами и специалистами регионов для продвижения местных брендов. Для конкурсантов предполагается скидка за участие в НРФ «Регионы». Заявки на фестиваль принимаются до 10 августа. Подать их можно онлайн, с помощью сайта НРФ «Регионы».