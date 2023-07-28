Очевидцы восстановили в деталях историю исчезнувшей в Екатеринбурге девочки

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Знакомая матери пропавшей девочки рассказала, что мать искала свою дочь с самого начала, как только обнаружила, что она не вернулась домой вечером. По словам женщины, девочка очень общительная, она нередко сама подходила к незнакомым людям, рассказывала о себе и своих увлечениях, сообщает E1.RU.
Соседи, знавшие предполагаемого похитителя, который по одной из версий заманил девочку в квартиру под предлогом показать щенка, также не могли сказать о нем ничего плохого. Когда в дверь его дома стучала полиция, он не оказывал сопротивления. Девочка подтвердила, что пошла к незнакомцу по собственной воле, потому что хотела поиграть с собакой, а не возвращаться домой к «злой маме».
Напомним, 8-летний ребенок пропал 26 июля. Девочку обнаружили на следующий день в квартире мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над ребенком.