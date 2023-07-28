Очевидцы восстановили в деталях историю исчезнувшей в Екатеринбурге девочки

Соседи, знавшие предполагаемого похитителя, который по одной из версий заманил девочку в квартиру под предлогом показать щенка, также не могли сказать о нем ничего плохого. Когда в дверь его дома стучала полиция, он не оказывал сопротивления. Девочка подтвердила, что пошла к незнакомцу по собственной воле, потому что хотела поиграть с собакой, а не возвращаться домой к «злой маме».