Пенсионер в Екатеринбурге оплатил 653 тысячи рублей за демонтаж пожарной сигнализации

Мужчина обратился в полицию 24 июля и рассказал, что на протяжении 3 лет к нему приходят неустановленные лица, которые устанавливают пожарные датчики, проводят плановые проверки и предлагают дополнительные услуги. 21 июля 2023 года екатеринбуржца посетила женщина: она сообщила о намерениях компании расторгнуть ранее заключенные договоренности. Для этого нужно было оплатить стоимость демонтажа оборудования.