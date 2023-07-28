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Пенсионер в Екатеринбурге оплатил 653 тысячи рублей за демонтаж пожарной сигнализации

28 июля 2023, 05:43
Фото: 1MI
Предприниматель выманила 653 тысячи рублей — столько сбережений было у пенсионера из Екатеринбурга. Женщина похитила их под предлогом расторжения договора по установке противопожарных датчиков.

Мужчина обратился в полицию 24 июля и рассказал, что на протяжении 3 лет к нему приходят неустановленные лица, которые устанавливают пожарные датчики, проводят плановые проверки и предлагают дополнительные услуги. 21 июля 2023 года екатеринбуржца посетила женщина: она сообщила о намерениях компании расторгнуть ранее заключенные договоренности. Для этого нужно было оплатить стоимость демонтажа оборудования.

Позже пришла еще одна девушка и назвала цену: 6 тысяч рублей. Пенсионер приложил банковскую карту к терминалу безналичной оплаты, который был в сумке у гостьи, ввел пин-код и оплатил сумму. Житель Екатеринбурга обратился в банк, так как посчитал операцию странной, и узнал: с него списали 653 тысячи рублей.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники УМВД и уголовного розыска задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном и рассказала, что добытые мошенническим путем средства перечислены на счет ИП. Проводится проверка.

Правоохранители просят свердловчан рассказать о других возможных преступлениях этой женщины. Пострадавших от рук мошенницы просят звонить по номерам +7 (343)294-14-94 или 02 (102), сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

10 млн рублей за сутки перевели пенсионеры из Екатеринбурга мошенникам
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Деньги#Хищение#Криминал#Полиция#Пенсионеры
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