Пенсионер в Екатеринбурге оплатил 653 тысячи рублей за демонтаж пожарной сигнализации

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Мужчина обратился в полицию 24 июля и рассказал, что на протяжении 3 лет к нему приходят неустановленные лица, которые устанавливают пожарные датчики, проводят плановые проверки и предлагают дополнительные услуги. 21 июля 2023 года екатеринбуржца посетила женщина: она сообщила о намерениях компании расторгнуть ранее заключенные договоренности. Для этого нужно было оплатить стоимость демонтажа оборудования.
Позже пришла еще одна девушка и назвала цену: 6 тысяч рублей. Пенсионер приложил банковскую карту к терминалу безналичной оплаты, который был в сумке у гостьи, ввел пин-код и оплатил сумму. Житель Екатеринбурга обратился в банк, так как посчитал операцию странной, и узнал: с него списали 653 тысячи рублей.
Сотрудники УМВД и уголовного розыска задержали подозреваемую. Она созналась в содеянном и рассказала, что добытые мошенническим путем средства перечислены на счет ИП. Проводится проверка.
Правоохранители просят свердловчан рассказать о других возможных преступлениях этой женщины. Пострадавших от рук мошенницы просят звонить по номерам +7 (343)294-14-94 или 02 (102), сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.