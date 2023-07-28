Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Постановление, которое утверждает состав комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции в Горноуральском городском округе, было подписано главой округа Дмитрием Летниковым 18 июля.
Прежний состав комиссии, подписанный 29 марта текущего года, был расформирован новым документом. Контролировать исполнение постановления будет руководитель аппарата мэрии ГГО Андрей Паньшин.
В состав комиссии вошел сам Дмитрий Летников, а также его заместитель. Помимо этого, в числе координаторов работу по противодействию коррупции вошли специалисты различных отделов администрации ГГО, представители думы, СМИ, силовики, общественники, представители налоговой.
Напомним, ранее в сети появился протокол заседания думы, на котором депутаты ГГО объясняли, почему они не стали снимать Дмитрий Летникова за подтвержденный факт нарушения антикоррупционного законодательства. Официально отстранить главу ГГО от должности нельзя, ведь фактически после нарушения его переизбрали на новый срок.