Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО

Напомним, ранее в сети появился протокол заседания думы, на котором депутаты ГГО объясняли, почему они не стали снимать Дмитрий Летникова за подтвержденный факт нарушения антикоррупционного законодательства. Официально отстранить главу ГГО от должности нельзя, ведь фактически после нарушения его переизбрали на новый срок.