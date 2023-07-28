Прокуратура обязала администрацию ГГО привести в порядок мост в селе Балакино

В ходе ведомственной проверки совместно с сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» прокуратура обнаружила, что на мосту через реку Тагилка в селе Балакино деформирован шов покрытия, а также отсутствуют ограждение и знак с наименованием объекта.