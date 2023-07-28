Прокуратура обязала администрацию ГГО привести в порядок мост в селе Балакино

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:49
В ходе ведомственной проверки совместно с сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» прокуратура обнаружила, что на мосту через реку Тагилка в селе Балакино деформирован шов покрытия, а также отсутствуют ограждение и знак с наименованием объекта.
Иск заявлен в связи с тем, что ненадлежащее техническое состояние мостового указанного сооружения, влечет нарушение права на безопасность дорожного движения участников дорожного движения, создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровья граждан, — говорится в судебной документации.
Прокуратура потребовала от администрации ГГО в срок до 1 декабря 2023 года устранить нарушения. Суд исковые требования ведомства удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.