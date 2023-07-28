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Прокуратура обязала администрацию ГГО привести в порядок мост в селе Балакино

28 июля 2023, 09:46
Фото: 1MI
Администрация Горноуральского округа по решению Пригородного суда обязана привести в надлежащий вид мост через реку в селе Балакино. Истцом в деле выступала прокуратура.

В ходе ведомственной проверки совместно с сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» прокуратура обнаружила, что на мосту через реку Тагилка в селе Балакино деформирован шов покрытия, а также отсутствуют ограждение и знак с наименованием объекта.

Иск заявлен в связи с тем, что ненадлежащее техническое состояние мостового указанного сооружения, влечет нарушение права на безопасность дорожного движения участников дорожного движения, создает угрозу возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровья граждан, — говорится в судебной документации.

Прокуратура потребовала от администрации ГГО в срок до 1 декабря 2023 года устранить нарушения. Суд исковые требования ведомства удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

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#Анна Григорьева#Мост#Реконструкция#Суд#Прокуратура#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород
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