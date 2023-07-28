Пропавшую пенсионерку из Новой Ляли разыскивают трое суток

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Известно, что женщина родилась 10 августа 1952 года. Она проживает на улице Лермонтова, 13 в Новой Ляле. Она без вести пропала в районе 105 пруда. Сейчас неизвестно, где находится пенсионерка.
Волонтеры и полицейские распространяют следующую ориентировку. Воробьева — худощавая кареглазая женщина ростом 1 метр 54 сантиметра, у нее волосы каштанового цвета. На момент пропажи жительница Свердловской области была одета в камуфлированную матерчатую куртку зеленого цвета, синие джинсы, сапоги. Вероятно, на голове был повязан красный платок, а за спиной был рюкзак.
Нина Алексеевна вышла из дома без сотового телефона, поэтому связи с ней нет. Полицейские просят сообщить имеющуюся информацию о местоположении и судьбе женщины по следующим телефонам: 02 (102) и 8 (34388) 2-25-01. Об этом сообщает полицейский участок Новой Ляли.