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Пропавшую пенсионерку из Новой Ляли разыскивают трое суток

28 июля 2023, 08:29
Фото: "Полиция Новой Ляли" ВКонтакте
Правоохранители не прекращают разыскивать пенсионерку из Новой Ляли — Воробьеву Нину Алексеевну. Свердловчанка ушла в лес за грибами 26 июля и не вернулась.

Известно, что женщина родилась 10 августа 1952 года. Она проживает на улице Лермонтова, 13 в Новой Ляле. Она без вести пропала в районе 105 пруда. Сейчас неизвестно, где находится пенсионерка.

Волонтеры и полицейские распространяют следующую ориентировку. Воробьева — худощавая кареглазая женщина ростом 1 метр 54 сантиметра, у нее волосы каштанового цвета. На момент пропажи жительница Свердловской области была одета в камуфлированную матерчатую куртку зеленого цвета, синие джинсы, сапоги. Вероятно, на голове был повязан красный платок, а за спиной был рюкзак.

Фото: "Полиция Новой Ляли" ВКонтакте

Нина Алексеевна вышла из дома без сотового телефона, поэтому связи с ней нет. Полицейские просят сообщить имеющуюся информацию о местоположении и судьбе женщины по следующим телефонам: 02 (102) и 8 (34388) 2-25-01. Об этом сообщает полицейский участок Новой Ляли.

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