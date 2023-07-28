Пропавшую пенсионерку из Новой Ляли разыскивают трое суток

Волонтеры и полицейские распространяют следующую ориентировку. Воробьева — худощавая кареглазая женщина ростом 1 метр 54 сантиметра, у нее волосы каштанового цвета. На момент пропажи жительница Свердловской области была одета в камуфлированную матерчатую куртку зеленого цвета, синие джинсы, сапоги. Вероятно, на голове был повязан красный платок, а за спиной был рюкзак.