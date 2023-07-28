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Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли спустя почти два дня поисков

28 июля 2023, 06:13
Фото: 1MI
Поиски восьмилетней девочки, пропавшей в Екатеринбурге, завершены. Волонтерам и правоохранителям потребовалось два дня на то, чтобы найти Бензик Киру. Ребенок жив.

Подробности поисков ребенка, а также причину исчезновения девочки, поисковики не раскрывают.

Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв» в социальных сетях.

Напомним, что Кира бесследно пропала в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родителей и близкое окружение ребенка опросили, собрали сведения о семье, а сыщики обследовали место исчезновения — то, где Киру видели в последний раз. Юная свердловчанка ушла из дома утром 26 июля и не возвращалась.

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#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Пропал ребенок#Пропал#Найдена#Анна Варнакина
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