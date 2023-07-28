Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли спустя почти два дня поисков

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Подробности поисков ребенка, а также причину исчезновения девочки, поисковики не раскрывают.
Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Прорыв» в социальных сетях.
Напомним, что Кира бесследно пропала в Екатеринбурге. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Родителей и близкое окружение ребенка опросили, собрали сведения о семье, а сыщики обследовали место исчезновения — то, где Киру видели в последний раз. Юная свердловчанка ушла из дома утром 26 июля и не возвращалась.