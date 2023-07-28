Режим ЧС отменен в лесах Свердловской области

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Документ вступил в силу с 27 июля. При этом синоптики обещают жару в ближайшие несколько дней.
Они предполагают, что в регионе будет порядка 24-29 градусов тепла, а также грозы. В выходные же воздух может нагреться до отметки +32 градуса. При этом дождей не будет.
Введение режима ЧС в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня. Это важно для тушения крупных лесных пожаров.
В прошлый раз подобный режим ввели 13 июля. До этого он был введен 4 мая, а отменен 30 июня.