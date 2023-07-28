tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Изображение материала

Режим ЧС отменен в лесах Свердловской области

28 июля 2023, 09:16
Фото: 1MI
В лесах Свердловской области перестал действовать режим ЧС. Его отменил глава региона Евгений Куйвашев. Сделал это он уже второй раз за лето.

Документ вступил в силу с 27 июля. При этом синоптики обещают жару в ближайшие несколько дней.

Они предполагают, что в регионе будет порядка 24-29 градусов тепла, а также грозы. В выходные же воздух может нагреться до отметки +32 градуса. При этом дождей не будет.

Введение режима ЧС в лесах позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня. Это важно для тушения крупных лесных пожаров.

В прошлый раз подобный режим ввели 13 июля. До этого он был введен 4 мая, а отменен 30 июня.

В Подмосковье ожидается повышенная пожарная опасность в лесах
Узнать подробнее
Читайте также:
Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась на 73 гаВ аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге едва не случился пожарВ ГГО под Нижним Тагилом потушены все пожары
#Елена Озерова#Свердловская область#ЧС#Леса#Пожары#Лесные пожары#Постановление#Природа
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29