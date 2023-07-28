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Родители обвинили воспитателей в Верхней Пышме в недосмотре за детьми

28 июля 2023, 06:12
Фото: Midjourney
В Верхней Пышме родители дошкольников пожаловались на плохие условия в детском саду.

Полтора года назад в одной из групп стали работать две молодые воспитательницы, а также сменились заведующая и методист. Родители стали замечать, что педагоги не могут наладить в группе дисциплину, так как дети все время устраивали между собой драки и ходили потом с ссадинами и синяками, пишет Е1.

Недавно одна из родительниц, пришедшая забирать дочь, заметила, что ее ребенок ходит в мокрой одежде из-за того, что она описалась. Вследствие этого у девочки развился дерматит. При этом другие дети гуляли на участке без присмотра взрослых, а один из них едва не покинул группу.

Женщина поговорила с воспитательницами, почему они не уследили за ее дочкой, после чего решила, что проблема в заведующей, которая якобы давит на сотрудников и не дает им нормально работать. Вместе с другими родителями, которые были недовольны сложившейся ситуацией, они написали жалобу в управление образования.

Началась проверка, но ни одна из воспитательниц не подтвердила свои слова, сказанные ранее. В связи с этим в детском саду никаких нарушений не выявили.

При этом, по словам сотрудницы, которая работает инструктором по физкультуре, обстановка в учреждении стала другой после смены руководства. По словам педагога, заведующая и методист сразу объявили, что «ненужных» будут увольнять, после чего садик покинуло много сотрудников.

Другая родительница пожаловалась на то, что в группе есть ребенок, который чихает и кашляет, но при этом он не на больничном. Воспитательница ответила, что заведующая запретила трогать этого ребенка. После этого врач, работающая в садике, стала якобы придираться к детям женщины и отправлять их на больничный.

Сейчас в садике идет проверка, организованная прокуратурой.

Напомним, 30 января 2023 года в Нижнем Тагиле двухлетняя девочка в детском саду застудила половые органы во время прогулки, так как ей не сменили вовремя намокший памперс, и она замерзла.

Родители в Нижнем Тагиле обвинили воспитателя в переохлаждении 2-летней дочери
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