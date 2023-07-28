Родители обвинили воспитателей в Верхней Пышме в недосмотре за детьми

Полтора года назад в одной из групп стали работать две молодые воспитательницы, а также сменились заведующая и методист. Родители стали замечать, что педагоги не могут наладить в группе дисциплину, так как дети все время устраивали между собой драки и ходили потом с ссадинами и синяками, пишет Е1.