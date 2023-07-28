Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как стало известно редакции TagilCity.ru, килограмм сахара в среднем обходился покупателям в 73,28 рубля (+1,67%), а муки — в 47,29 рубля (+0,77%). Литр молока подорожал до 62,6 рубля (+0,14%), бананы прибавили в цене до 108,6 рубля (+4,54%).
Также поднялась стоимость овощей. Например, картофель можно было приобрести за 54,97 рубля (+4,64%), морковь — за 74,19 рубля (+3,89%), свежую капусту — за 66,22 рубля (+1,18%).
Среди продуктов, которые подешевели, в списке значатся колбаса и сардельки, замороженная рыба, поваренная соль, рис и гречка, огурцы и мясные детские консервы.