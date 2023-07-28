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Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области

28 июля 2023, 10:33
Фото: 1MI
Новые статистические данные по ценам на продукты в регионе опубликовал Свердловскстат. За неделю с 17 по 24 июля в регионе подорожал сахар, мука, бананы и другие позиции.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, килограмм сахара в среднем обходился покупателям в 73,28 рубля (+1,67%), а муки — в 47,29 рубля (+0,77%). Литр молока подорожал до 62,6 рубля (+0,14%), бананы прибавили в цене до 108,6 рубля (+4,54%).

Также поднялась стоимость овощей. Например, картофель можно было приобрести за 54,97 рубля (+4,64%), морковь — за 74,19 рубля (+3,89%), свежую капусту — за 66,22 рубля (+1,18%).

Среди продуктов, которые подешевели, в списке значатся колбаса и сардельки, замороженная рыба, поваренная соль, рис и гречка, огурцы и мясные детские консервы.

Почти на 3 рубля за месяц подешевело молоко в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Продукты#Статистика#Овощи#Подорожание#Цены#Эксклюзив
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