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Собака укусила за лицо пятилетнюю девочку в Серове

28 июля 2023, 06:36
Фото: Midjourney
Домашняя собака искусала пятилетнюю девочку, укусив ее за лицо. Инцидент произошел в Серове.

Девочка была в гостях у бабушки, собака в это время находилась во дворе на цепи. В какой-то момент она напала на ребенка и укусила, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

С укусами лица и поврежденным правым глазом девочку отвезли в больницу. Известно, что собака ранее не проявляла агрессии к детям. В прокуратуре организовали проверку по факту инцидента. По ее результатам примут соответствующее решение.

Напомним, 13 июля 2023 года в Екатеринбурге на девушку напала стая бездомных собак. Животных спугнули мать девушки и незнакомый молодой человек. Девушка, которую одна из собак укусила, обратилась в больницу, где ей назначили курс прививок от бешенства.

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