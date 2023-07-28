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Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 62 663 рубля в месяц

28 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI

Свердловскстат назвал среднюю зарплату жителей Свердловской области

Свердловскстат назвал показатель среднемесячной зарплаты жителей Свердловской области на май 2023 года — 62 663 рубля. Отмечается рост зарплат у IT-специалистов: их доход составляет до 104,5 тысячи рублей в месяц.

Из данных исследования службы государственной статистики следует, что свердловчане стали зарабатывать на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В статистике отмечается, что наиболее прибыльные специальности на данный момент в сфере информационных услуг — в IT. Зарплаты в этом секторе экономики выросли на 17,7% и достигли среднемесячного показателя в 104 577 рублей.

Второе место в рейтинге заняли эксперты в финансовой и страховой деятельности, а третье — люди, работающие в сфере науки и разработок.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Экономика#Зарплата#Средняя зарплата#Статистика#Свердловскстат
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