Средняя зарплата жителей Свердловской области составила 62 663 рубля в месяц

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Из данных исследования службы государственной статистики следует, что свердловчане стали зарабатывать на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В статистике отмечается, что наиболее прибыльные специальности на данный момент в сфере информационных услуг — в IT. Зарплаты в этом секторе экономики выросли на 17,7% и достигли среднемесячного показателя в 104 577 рублей.
Второе место в рейтинге заняли эксперты в финансовой и страховой деятельности, а третье — люди, работающие в сфере науки и разработок.