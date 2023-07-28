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Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле

28 июля 2023, 10:57
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на улице Островского заработает светофор для пешеходов. Сейчас там действует нерегулируемый пешеходный переход.

Новый светофорный объект появился на месте прежнего пешеходного перехода, ведущего от дома по улице Ломоносова, 6 к отделу полиции №16. В настоящее время светофоры не работают, пешеходы переходят дорогу в прежнем режиме.

На мой взгляд, здесь переходить довольно опасно. Три полосы движения с одной стороны, две — с другой. Все вечно гоняют, а еще трамваи ездят, — говорит тагильчанка Евгения.
Новый светофорный объект на Островского в Нижнем ТагилеНовый светофорный объект на Островского в Нижнем Тагиле
Новый светофорный объект на Островского в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Светофор заработает до 30 сентября, сообщил редакции TagilCity.ru директор Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагила Вячеслав Масальский.

Светофорные объекты по улице Островского и улице Фрунзе должны быть включены в единую систему и начать работать одновременно, — пояснил директор учреждения.
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Добавим, что организацию движения на Ломоносова — Островского планируют пересмотреть. По мнению местных жителей, существующая схема движения не только не удобная, но и не безопасна.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Транспорт#Светофор#ЦОДД#Вячеслав Масальский#Фрунзе
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