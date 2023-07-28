Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Новый светофорный объект появился на месте прежнего пешеходного перехода, ведущего от дома по улице Ломоносова, 6 к отделу полиции №16. В настоящее время светофоры не работают, пешеходы переходят дорогу в прежнем режиме.
На мой взгляд, здесь переходить довольно опасно. Три полосы движения с одной стороны, две — с другой. Все вечно гоняют, а еще трамваи ездят, — говорит тагильчанка Евгения.
Светофор заработает до 30 сентября, сообщил редакции TagilCity.ru директор Центра организации дорожного движения в Нижнем Тагила Вячеслав Масальский.
Светофорные объекты по улице Островского и улице Фрунзе должны быть включены в единую систему и начать работать одновременно, — пояснил директор учреждения.
Добавим, что организацию движения на Ломоносова — Островского планируют пересмотреть. По мнению местных жителей, существующая схема движения не только не удобная, но и не безопасна.