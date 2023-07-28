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Светофор заработал на перекрестке улиц Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле

28 июля 2023, 08:32
Фото: tagilcity.ru
На перекрестке улиц Алтайская и Боровая в Нижнем Тагиле с 28 июля заработал новый светофор.

Светофор на данном перекрестке установили месяц назад, а с 28 июля он начал свою работу. Также в этом месте должны поставить камеры видеонаблюдения. Работы проводит Центр организации дорожного движения.

Светофор на перекрестке улиц Алтайская и БороваяСветофор на перекрестке улиц Алтайская и Боровая
Светофор на перекрестке улиц Алтайская и Боровая
Фото: tagilcity.ru

Установка светофоров на пересечении улиц связана с затрудненным движением транспорта в час пик.

Напомним, ранее водители Нижнего Тагила пожаловались на работу камеры видеофиксации нарушений на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов. Новая опора загораживает дополнительную секцию светофора, из-за чего камера считает, что водитель проехал на «красный». В ЦООД пообщались, что из-за некорректной работы камеры штрафы выписываться не будут.

«Штрафы за проезд на зеленый»: водители Нижнего Тагила жалуются на светофор по Фрунзе
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#Анна Григорьева#Светофор#Перекресток#Автомобили#Камера#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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