Светофор заработал на перекрестке улиц Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Светофор на данном перекрестке установили месяц назад, а с 28 июля он начал свою работу. Также в этом месте должны поставить камеры видеонаблюдения. Работы проводит Центр организации дорожного движения.
Установка светофоров на пересечении улиц связана с затрудненным движением транспорта в час пик.
Напомним, ранее водители Нижнего Тагила пожаловались на работу камеры видеофиксации нарушений на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов. Новая опора загораживает дополнительную секцию светофора, из-за чего камера считает, что водитель проехал на «красный». В ЦООД пообщались, что из-за некорректной работы камеры штрафы выписываться не будут.