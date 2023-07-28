Светофор заработал на перекрестке улиц Алтайская — Боровая в Нижнем Тагиле

Напомним, ранее водители Нижнего Тагила пожаловались на работу камеры видеофиксации нарушений на пересечении улиц Фрунзе и Космонавтов. Новая опора загораживает дополнительную секцию светофора, из-за чего камера считает, что водитель проехал на «красный». В ЦООД пообщались, что из-за некорректной работы камеры штрафы выписываться не будут.