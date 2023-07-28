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Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского

28 июля 2023, 07:08
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Заключенные в колониях Нижнего Тагила читают рэп, снимают клипы и пекут торты

Осужденные в колониях Нижнего Тагила не только работают на благо общества, но и проявляют свои таланты в творчестве — поют песни, ставят спектакли, готовят, рисуют, лепят и так далее. Для этого у них есть специальные кружки, секции. Все как в детском лагере. Ну почти.

Есть в исправительных учреждениях и педагоги-воспитатели, которые раскрывают таланты осужденных. Как культурно растут зеки в тагильских ИК выяснил TagilCity.ru.

Театр на тюремной сцене и хэндмейд руками зэка

Больше всего творчески одаренных людей, судя по сообщениям от пресс-службы свердловского ГУФСИН, среди осужденных женщин. Например, недавно в женской ИК состоялся конкурс на прочтение стихов Владимира Маяковского. Девушки подошли к выступлению тщательно — подбирали костюмы, готовили декорации.

Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонииКонкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонииКонкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонииКонкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонииКонкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонииКонкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Конкурс стихов Владимира Маяковского в женской колонии
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Также осужденные женщины ставят спектакли. Один из них — «Женитьба Бальзаминова» — прошел в апреле этого года. Постановка была в виде эстафеты, которая передавалась от отряда к отряду со сменой декораций, актеров и типажей.

Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонииСпектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Спектакль «Женитьба Бальзаминова» в женской колонии
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

В исправительном центре при женской колонии проводятся кулинарные конкурсы. К 8 марта женщины готовили торты и соревновались за звание «Сладкая королева». Оно досталось команде из создательниц шоколадного торта, занявшей первое место.

Конкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонииКонкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонии
Конкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонииКонкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонии
Конкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонииКонкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонии
Конкурс «Сладкая королева» в исправительном центре при женской колонии
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

А еще среди осужденных женщины проводятся парикмахерские конкурсы. При этом участницы создают достаточно сложные и необычные прически с плетением, бантами и шпильками.

Конкурс причесок в женской колонииКонкурс причесок в женской колонии
Конкурс причесок в женской колонииКонкурс причесок в женской колонии
Конкурс причесок в женской колонииКонкурс причесок в женской колонии
Конкурс причесок в женской колонии
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

В ЛИУ-51 отбывающие наказание женщины кастомизируют джинсы и футболки, расшивая их бисером, пайетками и стеклярусом. На такую работу уходит целый месяц. Расшитые джинсы планировалось продать на благотворительном аукционе, а вырученные средства отдать в детский дом.

Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51
Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51
Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51
Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51
Вышивка ручной работы от осужденных в ЛИУ-51
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Сильны женщины, отбывающие наказание, и в спорте. Ежегодно молодежный отдел Екатеринбургской епархии проводит для них турнир «Русский силомер». Участницы соревнуются в гимнастических упражнениях на перекладине, демонстрируют акробатические этюды, а еще меряются длиной косы. В этом году выиграла девушка с длиной волос 120 сантиметров.

Турнир «Русский силомер» в женской колонииТурнир «Русский силомер» в женской колонии
Турнир «Русский силомер» в женской колонииТурнир «Русский силомер» в женской колонии
Турнир «Русский силомер» в женской колонииТурнир «Русский силомер» в женской колонии
Турнир «Русский силомер» в женской колонии
Фото: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Жизнеутверждающий рэп и Бах на фортепьяно

Не отстают в таланте от женщин и заключенные мужских колоний. В исправительной колонии строго режима №5 участники музыкального кружка играют на фортепьяно и даже устраивают целые концерты. На них исполняются произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского и саундтреки к фильмам.

Концерт фортепьяно в ИК-5
Видео: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Проводят осужденные по тяжким статьям и тематические концерты. Например, концерт под названием «Жизнь» прошел в рамках месячной акции по предотвращению суицида. Зэки зачитали рэп собственного сочинения с жизнеутверждающими посылами и исполнили каверы на известные композиции.

Концерт «Жизнь» в ИК-5
Видео: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Помимо концертов участники музыкального кружка в ИК-5 записывают клипы. Иногда на песни собственного сочинения, иногда перепевают композиции известных исполнителей. Например, к 8 марта заключенные записали ролик на попурри 80-х и 90-х годов.

Клип к 8 марта
Видео: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Помимо развлекательного контента зэки снимают и ролики с серьезным посылом. Например, патриотическим. Один из них был создан для творческого конкурса среди колоний в Уральском Федеральном округе. Кстати, текст и музыку осужденные написали сами.

Патриотическая песня осужденных из ИК-5
Видео: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Иногда женская и мужская колония создают творческие номера в коллаборации. Например, клип на песню к Новому году осужденные двух колоний записали вместе. Для этого мужчинам и женщинам не пришлось пересекаться, исполнить композицию совместно им помог монтаж.

Осужденные из женской и мужской колонии записали совместный клип к Новому году
Видео: Пресс-служба ГУФСИН Свердловской области

Именно эти две колонии — женская № 6 общего режима и мужская № 5 строгого режима — чаще всех тагильских исправительных учреждений попадают в сообщений пресс-службы ГУФСИН Свердловской области о культурных мероприятиях. Возможно именно в этих ИК больше всего кружков по интересам для зэков. Только вот направят ли заключенные свои таланты в мирное русло на свободе, где нет воспитателей, вопрос остается открытым.

#Анна Григорьева#ИК#Заключенные#Концерты#Клип#Песня#Кулинария#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Видео
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