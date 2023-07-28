Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Есть в исправительных учреждениях и педагоги-воспитатели, которые раскрывают таланты осужденных. Как культурно растут зеки в тагильских ИК выяснил TagilCity.ru.
Больше всего творчески одаренных людей, судя по сообщениям от пресс-службы свердловского ГУФСИН, среди осужденных женщин. Например, недавно в женской ИК состоялся конкурс на прочтение стихов Владимира Маяковского. Девушки подошли к выступлению тщательно — подбирали костюмы, готовили декорации.
Также осужденные женщины ставят спектакли. Один из них — «Женитьба Бальзаминова» — прошел в апреле этого года. Постановка была в виде эстафеты, которая передавалась от отряда к отряду со сменой декораций, актеров и типажей.
В исправительном центре при женской колонии проводятся кулинарные конкурсы. К 8 марта женщины готовили торты и соревновались за звание «Сладкая королева». Оно досталось команде из создательниц шоколадного торта, занявшей первое место.
А еще среди осужденных женщины проводятся парикмахерские конкурсы. При этом участницы создают достаточно сложные и необычные прически с плетением, бантами и шпильками.
В ЛИУ-51 отбывающие наказание женщины кастомизируют джинсы и футболки, расшивая их бисером, пайетками и стеклярусом. На такую работу уходит целый месяц. Расшитые джинсы планировалось продать на благотворительном аукционе, а вырученные средства отдать в детский дом.
Сильны женщины, отбывающие наказание, и в спорте. Ежегодно молодежный отдел Екатеринбургской епархии проводит для них турнир «Русский силомер». Участницы соревнуются в гимнастических упражнениях на перекладине, демонстрируют акробатические этюды, а еще меряются длиной косы. В этом году выиграла девушка с длиной волос 120 сантиметров.
Не отстают в таланте от женщин и заключенные мужских колоний. В исправительной колонии строго режима №5 участники музыкального кружка играют на фортепьяно и даже устраивают целые концерты. На них исполняются произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского и саундтреки к фильмам.
Проводят осужденные по тяжким статьям и тематические концерты. Например, концерт под названием «Жизнь» прошел в рамках месячной акции по предотвращению суицида. Зэки зачитали рэп собственного сочинения с жизнеутверждающими посылами и исполнили каверы на известные композиции.
Помимо концертов участники музыкального кружка в ИК-5 записывают клипы. Иногда на песни собственного сочинения, иногда перепевают композиции известных исполнителей. Например, к 8 марта заключенные записали ролик на попурри 80-х и 90-х годов.
Помимо развлекательного контента зэки снимают и ролики с серьезным посылом. Например, патриотическим. Один из них был создан для творческого конкурса среди колоний в Уральском Федеральном округе. Кстати, текст и музыку осужденные написали сами.
Иногда женская и мужская колония создают творческие номера в коллаборации. Например, клип на песню к Новому году осужденные двух колоний записали вместе. Для этого мужчинам и женщинам не пришлось пересекаться, исполнить композицию совместно им помог монтаж.
Именно эти две колонии — женская № 6 общего режима и мужская № 5 строгого режима — чаще всех тагильских исправительных учреждений попадают в сообщений пресс-службы ГУФСИН Свердловской области о культурных мероприятиях. Возможно именно в этих ИК больше всего кружков по интересам для зэков. Только вот направят ли заключенные свои таланты в мирное русло на свободе, где нет воспитателей, вопрос остается открытым.