Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского

Именно эти две колонии — женская № 6 общего режима и мужская № 5 строгого режима — чаще всех тагильских исправительных учреждений попадают в сообщений пресс-службы ГУФСИН Свердловской области о культурных мероприятиях. Возможно именно в этих ИК больше всего кружков по интересам для зэков. Только вот направят ли заключенные свои таланты в мирное русло на свободе, где нет воспитателей, вопрос остается открытым.