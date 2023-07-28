tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Изображение материала

Центр Нижнего Тагила перекроют на два дня из-за празднования Дня города

28 июля 2023, 12:35
Фото: 1MI
Утвержден график перекрытия дорог на дни празднования Дня города — 2023 в Нижнем Тагиле. Запрет на движение транспорта будет действовать два дня, 11 и 12 августа.

11 августа, в пятницу, с 17.00 часов и до окончания мероприятий автотранспорт не сможет проехать:

  • по улице Первомайская от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • по улице Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова от проспекта Мира до улицы Уральская;
  • по проспекту Строителей на участке от дома здания администрации города до дома № 31 по проспекту Ленина.

12 августа, в субботу, дороги перекроют раньше, c 12.00:

  • улицу Огаркова от проспекта Ленина до улицы Уральская;
  • улицу Красноармейскую от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • улицу Первомайскую от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • улицу Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • улицу Уральская от дома № 1 по проспекту Ленина до улицы Красноармейская;
  • улицу Горошникова от проспекта Мира до улицы Уральская;
  • проспект Строителей от дома № 1А по проспекту Строителей до дома № 31 по проспекту Ленина.

Ограничения по парковке транспортных средств стартуют 10 августа с 18.00. Оставлять машины нельзя будет за КДК «Современник» и у медицинского колледжа до 12.00 часов 13 августа. Также 11 и 12 августа такие же ограничения будут действовать на улицах в центре Нижнего Тагила.

Напомним, в центре Нижнего Тагила 11 и 12 августа запретят продажу алкогольных напитков. Для местных жителей и гостей города состоится множество различных мероприятий. В 23.30 с акватории Тагильского пруда запустят 10-минутный праздничный салют.

Алкоголь запретят продавать в День города в центре Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт Фогеля пройдет в Нижнем Тагиле в День города3D Мэппинг-шоу покажут в Нижнем Тагиле в День городаОлега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Транспорт#Перекрытие дорог#Центр#Объезд#День города в Нижнем Тагиле 2023#Эксклюзив
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29