Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
11 августа, в пятницу, с 17.00 часов и до окончания мероприятий автотранспорт не сможет проехать:
12 августа, в субботу, дороги перекроют раньше, c 12.00:
Ограничения по парковке транспортных средств стартуют 10 августа с 18.00. Оставлять машины нельзя будет за КДК «Современник» и у медицинского колледжа до 12.00 часов 13 августа. Также 11 и 12 августа такие же ограничения будут действовать на улицах в центре Нижнего Тагила.
Напомним, в центре Нижнего Тагила 11 и 12 августа запретят продажу алкогольных напитков. Для местных жителей и гостей города состоится множество различных мероприятий. В 23.30 с акватории Тагильского пруда запустят 10-минутный праздничный салют.