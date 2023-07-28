Ограничения по парковке транспортных средств стартуют 10 августа с 18.00. Оставлять машины нельзя будет за КДК «Современник» и у медицинского колледжа до 12.00 часов 13 августа. Также 11 и 12 августа такие же ограничения будут действовать на улицах в центре Нижнего Тагила.