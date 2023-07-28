Участники ежегодных «Чистых игр» в Краснотурьинске собрали два грузовика мусора

По условиям стекло, пластик, бумагу необходимо сортировать по мешкам разных цветов. При этом большее количество баллов присуждается именно за пластиковые отходы. Также учитывается крупный мусор и артефакты. Все отходы, собранные командами, учитываются, переводятся в баллы и по итогам объявляется команда-победитель в общем зачете «Чистых игр» в Красноуральске.