tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Изображение материала

Участники ежегодных «Чистых игр» в Краснотурьинске собрали два грузовика мусора

28 июля 2023, 06:11
Фото: ООО» Рифей»
В шестой раз Краснотурьинск присоединился к федеральному экологическому проекту «Чистые игры». Более 70 ребят из трудовых отрядов муниципального молодежного центра приняли участие в двухчасовом соревновании по сбору отходов. Итог — 12 кубометров отходов вывезли из города после уборки.

«Чистые игры» — это командное состязание. Традиционно, Красноуральск делится на 5 участков, по количеству трудовых отрядов. Сначала соревнования проходят внутри отряда: каждая команда стремится быстрее соперников собрать как можно больше отходов со своего участка.

Фото: ООО» Рифей»

По условиям стекло, пластик, бумагу необходимо сортировать по мешкам разных цветов. При этом большее количество баллов присуждается именно за пластиковые отходы. Также учитывается крупный мусор и артефакты. Все отходы, собранные командами, учитываются, переводятся в баллы и по итогам объявляется команда-победитель в общем зачете «Чистых игр» в Красноуральске.

Мы всегда с удовольствием выступаем партнером «Чистых игр» и помогаем с вывозом собранных отходов. В этом году к мероприятию присоединились специалисты просветительского проекта регоператора и провели для ребят конкурсы. Наше сотрудничество с трудовыми отрядами муниципального молодежного центра обязательно будет продолжено. Уже есть договоренность о проведении совместного экологического квеста, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: ООО» Рифей»
#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Краснотурьинск#Экология#Рифей#Потапов#Уборка#Уборка мусора#Отходы
Подпишитесь
Талант за решеткой. Заключенные в колониях Тагила читают рэп и стихи Маяковского
Сегодня, 07:08
«Чтобы не позориться»: «Новая линия» забрала иск против виновника ДТП в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:21
Жители Нижнего Тагила могут оценить качество работы общественного транспорта
Вчера, 13:54
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО
Сегодня, 08:31
Жители поселка Первомайский под Тагилом пожаловались на затянутый ремонт в больнице
Вчера, 12:23
Жара придет в Нижний Тагил в выходные
Сегодня, 08:29