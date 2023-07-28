Участники ежегодных «Чистых игр» в Краснотурьинске собрали два грузовика мусора

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
«Чистые игры» — это командное состязание. Традиционно, Красноуральск делится на 5 участков, по количеству трудовых отрядов. Сначала соревнования проходят внутри отряда: каждая команда стремится быстрее соперников собрать как можно больше отходов со своего участка.
По условиям стекло, пластик, бумагу необходимо сортировать по мешкам разных цветов. При этом большее количество баллов присуждается именно за пластиковые отходы. Также учитывается крупный мусор и артефакты. Все отходы, собранные командами, учитываются, переводятся в баллы и по итогам объявляется команда-победитель в общем зачете «Чистых игр» в Красноуральске.
Мы всегда с удовольствием выступаем партнером «Чистых игр» и помогаем с вывозом собранных отходов. В этом году к мероприятию присоединились специалисты просветительского проекта регоператора и провели для ребят конкурсы. Наше сотрудничество с трудовыми отрядами муниципального молодежного центра обязательно будет продолжено. Уже есть договоренность о проведении совместного экологического квеста, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.